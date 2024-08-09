В ХМАО пропала семья аборигенов: что известно к этому часу

В Сургутском районе ХМАО два дня назад пропала семья аборигенов с четырьмя детьми. О ЧП стало известно только 8 августа, когда тело женщины прибило к стойбищу. Позже оказалось, что это не единственное происшествие на реке. Что известно о пропавших и подробности спасательной операции — в материале URA.RU.
Семья аборигенов перестала выходить на связь
Семья из семи человек, среди которых четверо детей, двигалась на моторной лодке от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы. До места они не добрались и перестали выходить на связь 8 августа.
Первое время пропавших пытались найти местные жители. И только на следующий день, когда поиски не увенчались успехом, они обратились в правоохранительные органы. Одну из женщин спасатели нашли сегодня утонувшей.
Реакция властей и начало поисково-спасательной операции
Власти Сургутского района ХМАО сформировали спасательные отряды для поиска семьи аборигенов. Следственный комитет округа возбудил уголовное дело по факту исчезновения семьи из семи человек на реке Малый Юган. Ход расследования контролирует прокуратура региона. По предварительным данным, среди пропавших дети 2020, 2023 и 2023 года рождения, а также 17-летний юноша. Погибла женщина 1980 года рождения, по предварительным данным, бабушка семейства и мать подростка.
Самому младшему из пропавшей семьи в день, когда они поплыли по реке, исполнился год. Куртку подростка, который также плыл в лодке, позже нашли местные жители на берегу реки.
В тот же день на реке Малый Юган произошла вторая трагедия
Кроме семьи из семи человек с тремя маленькими детьми и одним подростком по Малому Югану сплавлялись еще одна супружеская пара. Агентству удалось связаться с их племянницей. Она сообщила, что лодка родственников также перевернулась. Ее тете удалось спастись, так как дядя настоял на том, чтобы жена надела спасательный жилет, и сам туго затянул на нем ремни. Женщина провела всю ночь на небольшом острове в мокрой одежде, пытаясь найти мужа. По словам племянницы, мужчину, когда лодка перевернулась, придавила бочка. Сейчас к месту пропажи направляются родственники.
В ХМАО введен режим ЧС
Власти Сургутского района ввели режим ЧС на месте поисковой операции, где пропали несколько семей ханты. Социальные службы готовы оказать помощь. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что врио губернатора Руслану Кухаруку доложено о произошедшей ситуации.
МЧС сообщило подробности поисковой операции
Поиски пропавшей семьи аборигенов в ХМАО начнутся 10 августа в 5 часов утра. На место ЧП уже прибыли несколько поисково-спасательных и водолазных групп с необходимым оборудованием, а также беспилотная группа. На поиски пропавших отправлено 17 спасателей и 11 единиц техники.
Вечером 9 августа был облет территории предполагаемого поиска на вертолете. В МЧС подтвердили, что на одной и той же реке в один день произошло два ЧП. 10 августа начнутся поиски пропавшей семьи с тремя детьми, а также мужчины, которого по сообщению племянницы придавило бочкой с топливом.
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