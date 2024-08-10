Полиция выясняет причины смертельного ДТП в Кургане
В Кургане 11 августа рано утром на улице Мостостроителей мотоциклист влетел в препятствие и погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции.
«Около 4:30 мотоциклист 2003 года рождения ехал по улице Мостостроителей. В районе строения №16 он не справился с управлением, врезался в препятствие и скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в ГАИ.
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