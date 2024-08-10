10 августа 2024
09 августа 2024

В Кургане разбился молодой мотоциклист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины смертельного ДТП в Кургане
Полиция выясняет причины смертельного ДТП в Кургане Фото:

В Кургане 11 августа рано утром на улице Мостостроителей мотоциклист влетел в препятствие и погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции.

«Около 4:30 мотоциклист 2003 года рождения ехал по улице Мостостроителей. В районе строения №16 он не справился с управлением, врезался в препятствие и скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в ГАИ.

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В Кургане 11 августа рано утром на улице Мостостроителей мотоциклист влетел в препятствие и погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции. «Около 4:30 мотоциклист 2003 года рождения ехал по улице Мостостроителей. В районе строения №16 он не справился с управлением, врезался в препятствие и скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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