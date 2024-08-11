11 августа 2024
10 августа 2024

В Кургане пьяный мотоциклист влетел в авто на красный. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Пьяный мотоциклист врезался в легковушку на перекрестке в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане 10 августа на улице Станционная пьяный мотоциклист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.

«На улице Станционная водитель 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения и управляя мотоциклом MOTOLAND XL250, проехал перекресток улиц Станционная — проезд со стороны улицы Пролетарская на запрещающий красный сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем KIA CERATO, который совершал поворот налево на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Мостостроителей молодой человек, управляя спортивным мотоциклом, не смог справиться с управлением и врезался в столб. Водитель 2003 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

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В Кургане 10 августа на улице Станционная пьяный мотоциклист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «На улице Станционная водитель 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения и управляя мотоциклом MOTOLAND XL250, проехал перекресток улиц Станционная — проезд со стороны улицы Пролетарская на запрещающий красный сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем KIA CERATO, который совершал поворот налево на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Мостостроителей молодой человек, управляя спортивным мотоциклом, не смог справиться с управлением и врезался в столб. Водитель 2003 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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