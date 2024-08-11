В Кургане пьяный мотоциклист влетел в авто на красный. Видео

12 августа 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Пьяный мотоциклист врезался в легковушку на перекрестке в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 10 августа на улице Станционная пьяный мотоциклист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «На улице Станционная водитель 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения и управляя мотоциклом MOTOLAND XL250, проехал перекресток улиц Станционная — проезд со стороны улицы Пролетарская на запрещающий красный сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем KIA CERATO, который совершал поворот налево на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Мостостроителей молодой человек, управляя спортивным мотоциклом, не смог справиться с управлением и врезался в столб. Водитель 2003 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 10 августа на улице Станционная пьяный мотоциклист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. «На улице Станционная водитель 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения и управляя мотоциклом MOTOLAND XL250, проехал перекресток улиц Станционная — проезд со стороны улицы Пролетарская на запрещающий красный сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем KIA CERATO, который совершал поворот налево на зеленый сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Мостостроителей молодой человек, управляя спортивным мотоциклом, не смог справиться с управлением и врезался в столб. Водитель 2003 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.