В Тюмени перекрыто движение на федеральной трассе

Движение по федеральной трассе Р-402 от Тюмени до Омска перекрыто из-за ДТП

14 августа 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Причиной полного перекрытия движения на автодороге Тюмень — Омск стало ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-402 «Тюмень — Омск». Причиной стало ДТП, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Известно, что ДТП произошло на 332 километре трассы. Этот участок находится в Абатском районе области на подъезде к деревне Тушнолобово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-402 «Тюмень — Омск». Причиной стало ДТП, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Известно, что ДТП произошло на 332 километре трассы. Этот участок находится в Абатском районе области на подъезде к деревне Тушнолобово.