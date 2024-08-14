В Тюмени перекрыто движение на федеральной трассе

Движение по федеральной трассе Р-402 от Тюмени до Омска перекрыто из-за ДТП
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
Причиной полного перекрытия движения на автодороге Тюмень — Омск стало ДТП Фото:

В Тюменской области полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-402 «Тюмень — Омск». Причиной стало ДТП, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Известно, что ДТП произошло на 332 километре трассы. Этот участок находится в Абатском районе области на подъезде к деревне Тушнолобово.

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В Тюменской области полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-402 «Тюмень — Омск». Причиной стало ДТП, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Известно, что ДТП произошло на 332 километре трассы. Этот участок находится в Абатском районе области на подъезде к деревне Тушнолобово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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