В Тюмени перекрыто движение на федеральной трассе

Причиной полного перекрытия движения на автодороге Тюмень — Омск стало ДТП
В Тюменской области полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-402 «Тюмень — Омск». Причиной стало ДТП, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее, будьте внимательны и соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Известно, что ДТП произошло на 332 километре трассы. Этот участок находится в Абатском районе области на подъезде к деревне Тушнолобово.
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