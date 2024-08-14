В БСМП Кургана признали, что бригад скорой помощи не хватает. Видео

14 августа 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

В БСМП Кургана не хватает фельдшеров и водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи. Аудиозапись разговора есть в распоряжении URA.RU. Собеседница спросила диспетчера, по какой причине в воскресенье ее родственнице с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь около трех часов. «У нас правда очень мало бригад, потому что нет фельдшеров, нет водителей. Машины сломанные стоят», — пояснили диспетчеры в беседе с родственницей пациентки. Тогда родственница пациентки попросила уточнить, может ли ситуация повториться, так как боится оставлять больную, у которой случаются приступы. Диспетчер ответила, что если будет мало бригад, то вызов поступит в общую очередь и пациенту придется ждать. Но бывает и так, что вызовов мало, имеется свободная бригада. Ситуацию с долгим ожиданием бригады диспетчер назвала стечением обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала приезда бригады скорой помощи почти три часа. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что официальные обращения в ведомство по данному случаю не поступали, для проведения проверки необходимо уточнить данные пациента и дату вызова. По данным ведомства, ежедневно в Курганской БСМП выезжают на вызовы порядка 25 и более бригад, в том числе ежедневно работают несколько кардиологических и реанимационных бригад. При этом в депздраве не уточнили, точное количество кардиологических бригад, сколько сотрудников не хватает, а также количество автомобилей скорой помощи с поломками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи. Аудиозапись разговора есть в распоряжении URA.RU. Собеседница спросила диспетчера, по какой причине в воскресенье ее родственнице с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь около трех часов. «У нас правда очень мало бригад, потому что нет фельдшеров, нет водителей. Машины сломанные стоят», — пояснили диспетчеры в беседе с родственницей пациентки. Тогда родственница пациентки попросила уточнить, может ли ситуация повториться, так как боится оставлять больную, у которой случаются приступы. Диспетчер ответила, что если будет мало бригад, то вызов поступит в общую очередь и пациенту придется ждать. Но бывает и так, что вызовов мало, имеется свободная бригада. Ситуацию с долгим ожиданием бригады диспетчер назвала стечением обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала приезда бригады скорой помощи почти три часа. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что официальные обращения в ведомство по данному случаю не поступали, для проведения проверки необходимо уточнить данные пациента и дату вызова. По данным ведомства, ежедневно в Курганской БСМП выезжают на вызовы порядка 25 и более бригад, в том числе ежедневно работают несколько кардиологических и реанимационных бригад. При этом в депздраве не уточнили, точное количество кардиологических бригад, сколько сотрудников не хватает, а также количество автомобилей скорой помощи с поломками.