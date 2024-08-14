В БСМП Кургана признали, что бригад скорой помощи не хватает. Видео

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Территория БСМП. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
В БСМП Кургана не хватает фельдшеров и водителей Фото:

Жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи. Аудиозапись разговора есть в распоряжении URA.RU.

Собеседница спросила диспетчера, по какой причине в воскресенье ее родственнице с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь около трех часов. «У нас правда очень мало бригад, потому что нет фельдшеров, нет водителей. Машины сломанные стоят», — пояснили диспетчеры в беседе с родственницей пациентки.

Тогда родственница пациентки попросила уточнить, может ли ситуация повториться, так как боится оставлять больную, у которой случаются приступы. Диспетчер ответила, что если будет мало бригад, то вызов поступит в общую очередь и пациенту придется ждать. Но бывает и так, что вызовов мало, имеется свободная бригада. Ситуацию с долгим ожиданием бригады диспетчер назвала стечением обстоятельств.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала приезда бригады скорой помощи почти три часа. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что официальные обращения в ведомство по данному случаю не поступали, для проведения проверки необходимо уточнить данные пациента и дату вызова. По данным ведомства, ежедневно в Курганской БСМП выезжают на вызовы порядка 25 и более бригад, в том числе ежедневно работают несколько кардиологических и реанимационных бригад. При этом в депздраве не уточнили, точное количество кардиологических бригад, сколько сотрудников не хватает, а также количество автомобилей скорой помощи с поломками.

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Жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи. Аудиозапись разговора есть в распоряжении URA.RU. Собеседница спросила диспетчера, по какой причине в воскресенье ее родственнице с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь около трех часов. «У нас правда очень мало бригад, потому что нет фельдшеров, нет водителей. Машины сломанные стоят», — пояснили диспетчеры в беседе с родственницей пациентки. Тогда родственница пациентки попросила уточнить, может ли ситуация повториться, так как боится оставлять больную, у которой случаются приступы. Диспетчер ответила, что если будет мало бригад, то вызов поступит в общую очередь и пациенту придется ждать. Но бывает и так, что вызовов мало, имеется свободная бригада. Ситуацию с долгим ожиданием бригады диспетчер назвала стечением обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала приезда бригады скорой помощи почти три часа. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что официальные обращения в ведомство по данному случаю не поступали, для проведения проверки необходимо уточнить данные пациента и дату вызова. По данным ведомства, ежедневно в Курганской БСМП выезжают на вызовы порядка 25 и более бригад, в том числе ежедневно работают несколько кардиологических и реанимационных бригад. При этом в депздраве не уточнили, точное количество кардиологических бригад, сколько сотрудников не хватает, а также количество автомобилей скорой помощи с поломками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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