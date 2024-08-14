Жительница ЯНАО получила срок за убийство на почве ревности

Суд назначил убийце семь лет колонии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО получила семь лет колонии за убийство односельчанки на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По данным следствия и суда, в ночное время 4 апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета России по ЯНАО. Во дворе дома напавшая трижды ударила ее ножом в область головы и бедер и сильно избила, после чего женщина скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что смерть жительницы 1974 года наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Суд назначил осужденной наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.