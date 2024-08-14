14 августа 2024

Жительница ЯНАО получила срок за убийство на почве ревности

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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Суд назначил убийце семь лет колонии (архивное фото) Фото:

Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО получила семь лет колонии за убийство односельчанки на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По данным следствия и суда, в ночное время 4 апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета России по ЯНАО. Во дворе дома напавшая трижды ударила ее ножом в область головы и бедер и сильно избила, после чего женщина скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что смерть жительницы 1974 года наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Суд назначил осужденной наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.

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Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО получила семь лет колонии за убийство односельчанки на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. «По данным следствия и суда, в ночное время 4 апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения», — рассказали в официальном telegram-канале Следственного комитета России по ЯНАО. Во дворе дома напавшая трижды ударила ее ножом в область головы и бедер и сильно избила, после чего женщина скончалась. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что смерть жительницы 1974 года наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Суд назначил осужденной наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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