В Кургане на две недели закрыли перекресток у набережной. Карта

Мэрия Кургана закрыла проезд по перекрестку Климова-Комсомольской на две недели

15 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Кургане перекрыли проезда на перекрестке рядом с набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перекрытие курганских дорог В Кургане на перекрестке улиц Климова и Комсомольская запретили движение. На данном участке рядом с городской набережной в течение двух недель будут ремонтировать теплосети. Об этом сообщает сайт администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении улиц Климова — Комсомольская», — говорится в постановлении мэрии. Запрет ввели с 14 по 28 августа. Участок закрывают для проезда транспорта из-за проведения ремонтных работ на теплосетях. В месте перекрытия должны выставить соответствующие дорожные знаки. В Кургане перекрыли движение по перекрестку возле набережной скрин Яндекс Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на перекрестке улиц Климова и Комсомольская запретили движение. На данном участке рядом с городской набережной в течение двух недель будут ремонтировать теплосети. Об этом сообщает сайт администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении улиц Климова — Комсомольская», — говорится в постановлении мэрии. Запрет ввели с 14 по 28 августа. Участок закрывают для проезда транспорта из-за проведения ремонтных работ на теплосетях. В месте перекрытия должны выставить соответствующие дорожные знаки.