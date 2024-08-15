В Кургане на две недели закрыли перекресток у набережной. Карта

Мэрия Кургана закрыла проезд по перекрестку Климова-Комсомольской на две недели
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Город. Курган , ремонт дороги, ремонт автодороги
В Кургане перекрыли проезда на перекрестке рядом с набережной Фото:
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Перекрытие курганских дорог

В Кургане на перекрестке улиц Климова и Комсомольская запретили движение. На данном участке рядом с городской набережной в течение двух недель будут ремонтировать теплосети. Об этом сообщает сайт администрации города.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении улиц Климова — Комсомольская», — говорится в постановлении мэрии. Запрет ввели с 14 по 28 августа.

Участок закрывают для проезда транспорта из-за проведения ремонтных работ на теплосетях. В месте перекрытия должны выставить соответствующие дорожные знаки.

В Кургане перекрыли движение по перекрестку возле набережной
В Кургане перекрыли движение по перекрестку возле набережной

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В Кургане на перекрестке улиц Климова и Комсомольская запретили движение. На данном участке рядом с городской набережной в течение двух недель будут ремонтировать теплосети. Об этом сообщает сайт администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении улиц Климова — Комсомольская», — говорится в постановлении мэрии. Запрет ввели с 14 по 28 августа. Участок закрывают для проезда транспорта из-за проведения ремонтных работ на теплосетях. В месте перекрытия должны выставить соответствующие дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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