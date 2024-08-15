В Кургане перекрыли проезда на перекрестке рядом с набережной
новость из сюжетаПерекрытие курганских дорог
В Кургане на перекрестке улиц Климова и Комсомольская запретили движение. На данном участке рядом с городской набережной в течение двух недель будут ремонтировать теплосети. Об этом сообщает сайт администрации города.
«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении улиц Климова — Комсомольская», — говорится в постановлении мэрии. Запрет ввели с 14 по 28 августа.
Участок закрывают для проезда транспорта из-за проведения ремонтных работ на теплосетях. В месте перекрытия должны выставить соответствующие дорожные знаки.
В Кургане перекрыли движение по перекрестку возле набережной
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