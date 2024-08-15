Курганский застройщик сделает набережную рядом с новой школой в Заозерном. Фото

16 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Заозерном районе благоустроят озеро (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из курганских застройщиков планирует заняться благоустройством озера недалеко от новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. На берегу водоема хотят сделать набережную для отдыха горожан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Курганский застройщик планирует облагородить озеро недалеко от новой школы. Вероятно, что появится новая набережная. Рядом строится большой жилой комплекс и создание места отдыха для горожан будет отличной идеей», — сообщил инсайдер агентству URA.RU. В Кургане два иногородних застройщика уже планируют благоустройство двух озер в Заозерном районе. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана рядом с озером строят новую дорогу. Рабочие на бульдозере укрепляют берег у водоема. Дорогу планируют сделать в сторону новой школы и строящегося жилого комплекса в 13 микрорайоне. Новую набережную могут сделать рядом со строящейся дорогой у озера Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из курганских застройщиков планирует заняться благоустройством озера недалеко от новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. На берегу водоема хотят сделать набережную для отдыха горожан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Курганский застройщик планирует облагородить озеро недалеко от новой школы. Вероятно, что появится новая набережная. Рядом строится большой жилой комплекс и создание места отдыха для горожан будет отличной идеей», — сообщил инсайдер агентству URA.RU. В Кургане два иногородних застройщика уже планируют благоустройство двух озер в Заозерном районе. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана рядом с озером строят новую дорогу. Рабочие на бульдозере укрепляют берег у водоема. Дорогу планируют сделать в сторону новой школы и строящегося жилого комплекса в 13 микрорайоне.