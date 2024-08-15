15 августа 2024

Курганский застройщик сделает набережную рядом с новой школой в Заозерном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж голубые озера. Курган, пляж, лето, отдых, водоем, купание, пляж голубые озера
В Заозерном районе благоустроят озеро (архивное фото) Фото:

Один из курганских застройщиков планирует заняться благоустройством озера недалеко от новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. На берегу водоема хотят сделать набережную для отдыха горожан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Курганский застройщик планирует облагородить озеро недалеко от новой школы. Вероятно, что появится новая набережная. Рядом строится большой жилой комплекс и создание места отдыха для горожан будет отличной идеей», — сообщил инсайдер агентству URA.RU. В Кургане два иногородних застройщика уже планируют благоустройство двух озер в Заозерном районе.

Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана рядом с озером строят новую дорогу. Рабочие на бульдозере укрепляют берег у водоема. Дорогу планируют сделать в сторону новой школы и строящегося жилого комплекса в 13 микрорайоне.

Новую набережную могут сделать рядом со строящейся дорогой у озера
Новую набережную могут сделать рядом со строящейся дорогой у озера
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из курганских застройщиков планирует заняться благоустройством озера недалеко от новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. На берегу водоема хотят сделать набережную для отдыха горожан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Курганский застройщик планирует облагородить озеро недалеко от новой школы. Вероятно, что появится новая набережная. Рядом строится большой жилой комплекс и создание места отдыха для горожан будет отличной идеей», — сообщил инсайдер агентству URA.RU. В Кургане два иногородних застройщика уже планируют благоустройство двух озер в Заозерном районе. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана рядом с озером строят новую дорогу. Рабочие на бульдозере укрепляют берег у водоема. Дорогу планируют сделать в сторону новой школы и строящегося жилого комплекса в 13 микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...