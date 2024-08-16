В Тюмени расширят дорогу до Богандинского

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Сроки расширения дороги пока неизвестны
Сроки расширения дороги пока неизвестны Фото:

В Тюмени планируют расширить дорогу от ТЭЦ-2 до Богандинского. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Точные сроки дорожных работ неизвестны.

«Планы по расширению данной дороги есть. Идут согласования земель, которые относятся к лесному фонду. Вопрос решается на уровне федерации и требует значительных временных затрат. По мере решения вопроса дорога будет расширяться», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что трассу до Тобольска планируют расширить до четырех полос. Все работы должны быть завершены до конца 2027 года.

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В Тюмени планируют расширить дорогу от ТЭЦ-2 до Богандинского. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Точные сроки дорожных работ неизвестны. «Планы по расширению данной дороги есть. Идут согласования земель, которые относятся к лесному фонду. Вопрос решается на уровне федерации и требует значительных временных затрат. По мере решения вопроса дорога будет расширяться», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что трассу до Тобольска планируют расширить до четырех полос. Все работы должны быть завершены до конца 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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