В Тюменской области расширят трассу до северных округов

В Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор.
«Для нас принципиальным вопросом является расширение всех федеральных трасс, главное направление — на север. По всем участкам заключены договоры по расширению. Самый финансовоемкий участок — это участок к мосту через реку Иртыш и еще там должна быть одна развязка. Наши коллеги заключили контракты и на проектирование, и на строительство. На первом этапе уже работы ведутся», — рассказал глава региона.
Он также отметил, что все работы по расширению трассы должны быть завершены до конца 2027 года. По окончании этого периода дорога от Тюмени до Тобольска должна стать четырехполосной.
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