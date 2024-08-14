В Тюменской области расширят трассу до северных округов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция дороги завершится к концу 2027 года
Реконструкция дороги завершится к концу 2027 года Фото:

В Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор.

«Для нас принципиальным вопросом является расширение всех федеральных трасс, главное направление — на север. По всем участкам заключены договоры по расширению. Самый финансовоемкий участок — это участок к мосту через реку Иртыш и еще там должна быть одна развязка. Наши коллеги заключили контракты и на проектирование, и на строительство. На первом этапе уже работы ведутся», — рассказал глава региона.

Он также отметил, что все работы по расширению трассы должны быть завершены до конца 2027 года. По окончании этого периода дорога от Тюмени до Тобольска должна стать четырехполосной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области расширят трассу до Ямала, которая проходит через Тобольск. Дорога станет четырехполосной. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор. «Для нас принципиальным вопросом является расширение всех федеральных трасс, главное направление — на север. По всем участкам заключены договоры по расширению. Самый финансовоемкий участок — это участок к мосту через реку Иртыш и еще там должна быть одна развязка. Наши коллеги заключили контракты и на проектирование, и на строительство. На первом этапе уже работы ведутся», — рассказал глава региона. Он также отметил, что все работы по расширению трассы должны быть завершены до конца 2027 года. По окончании этого периода дорога от Тюмени до Тобольска должна стать четырехполосной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...