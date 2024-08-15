Власти Кургана ищут подрядчика, чтобы снести два расселенных аварийных дома в поселке Механический и по улице Ломоносова. На эти цели мэрия выделила более двух миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.
«Объект закупки: выполнение работ по сносу аварийного трехэтажного дома в городе Кургане в поселке Механический,5а. Начальная цена: 1 432 120 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. На снос ветхого двухэтажного дома по улице Ломоносова 38 выделено чуть более одного млн рублей.
Оба дома были признаны аварийными в 2015 году. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 августа.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с ЦПКиО снесли более десяти жилых домов, чтобы расширить дорогу. Демонтажем зданий занималась челябинская предпринимательница. Власти заплатили за снос более двух млн рублей.
Дом по улице Ломоносова, 38 был признан аварийным в 2015 году
Фото: 2GIS
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Власти Кургана ищут подрядчика, чтобы снести два расселенных аварийных дома в поселке Механический и по улице Ломоносова. На эти цели мэрия выделила более двух миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации. «Объект закупки: выполнение работ по сносу аварийного трехэтажного дома в городе Кургане в поселке Механический,5а. Начальная цена: 1 432 120 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. На снос ветхого двухэтажного дома по улице Ломоносова 38 выделено чуть более одного млн рублей. Оба дома были признаны аварийными в 2015 году. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с ЦПКиО снесли более десяти жилых домов, чтобы расширить дорогу. Демонтажем зданий занималась челябинская предпринимательница. Власти заплатили за снос более двух млн рублей.