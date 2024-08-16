Курганская область стала лидером в промышленном и обрабатывающем производствах

Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев.
«Нашему региону есть что показать. По итогам полугодия Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Хорошие показатели достигнуты и по другим направлениям», — рассказал Алексеев в своем telegram-канале.
Замгубернатора подчеркнул, что важной темой стало создание выставки достижений предприятий Курганской области. По его словам, она будет отличной площадкой для обмена опытом, достижения новых договоренностей и определения точек роста.
Сообщалось, что в Шадринске Курганской области предприятия инвестируют в производства более 3,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на расширение и модернизацию.
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Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев. «Нашему региону есть что показать. По итогам полугодия Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Хорошие показатели достигнуты и по другим направлениям», — рассказал Алексеев в своем telegram-канале. Замгубернатора подчеркнул, что важной темой стало создание выставки достижений предприятий Курганской области. По его словам, она будет отличной площадкой для обмена опытом, достижения новых договоренностей и определения точек роста. Сообщалось, что в Шадринске Курганской области предприятия инвестируют в производства более 3,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на расширение и модернизацию.