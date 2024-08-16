16 августа 2024

Курганская область стала лидером в промышленном и обрабатывающем производствах

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Курганская область заняла первое место по индексу промышленного производства Фото:

Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев.

«Нашему региону есть что показать. По итогам полугодия Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Хорошие показатели достигнуты и по другим направлениям», — рассказал Алексеев в своем telegram-канале.

Замгубернатора подчеркнул, что важной темой стало создание выставки достижений предприятий Курганской области. По его словам, она будет отличной площадкой для обмена опытом, достижения новых договоренностей и определения точек роста.

Сообщалось, что в Шадринске Курганской области предприятия инвестируют в производства более 3,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на расширение и модернизацию.

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Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев. «Нашему региону есть что показать. По итогам полугодия Курганская область стала первой в стране по индексу промышленного производства и по росту индекса обрабатывающих производств. Хорошие показатели достигнуты и по другим направлениям», — рассказал Алексеев в своем telegram-канале. Замгубернатора подчеркнул, что важной темой стало создание выставки достижений предприятий Курганской области. По его словам, она будет отличной площадкой для обмена опытом, достижения новых договоренностей и определения точек роста. Сообщалось, что в Шадринске Курганской области предприятия инвестируют в производства более 3,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на расширение и модернизацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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