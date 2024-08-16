Курганский сенатор Муратов назвал бредом заявления Киева о «зонах безопасности» под Курском

Курганский сенатор Муратов: ВСУ скоро выкинут из Курской области

17 августа 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Муратов раскритиковал самоуверенные высказывания украинских политиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. «В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова. Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. «В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова. Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.