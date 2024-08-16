Курганский сенатор Муратов: ВСУ скоро выкинут из Курской области

Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов.
«В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова.
Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.
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Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. «В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова. Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.