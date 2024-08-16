16 августа 2024

Курганский сенатор Муратов назвал бредом заявления Киева о «зонах безопасности» под Курском

Курганский сенатор Муратов: ВСУ скоро выкинут из Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание трехсторонней комиссии по регулирова- нию социально-трудовых отношений Курганской области. г. Курган, муратов сергей
Муратов раскритиковал самоуверенные высказывания украинских политиков Фото:

Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

«В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова.

Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.

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Заявления Киева о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «зон безопасности» в курском приграничье являются оторванными от реальности. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. «В новостях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Они зашли туда временно. Как зашли — так быстро и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!»», — передает телеканал RTVI слова Муратова. Ранее в Кургане организовали помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Неравнодушные горожане начали приносить продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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