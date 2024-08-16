Сенатор РФ поздравил курганский округ со 100-летием

17 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Муратов поблагодарил земляков за труд на благо региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием Лебяжьевского округа. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Поздравлял земляков со 100-летним юбилеем Лебяжьевского округа и 130-летием рабочего поселка Лебяжье. Поселок преображается, становится красивее и комфортнее. Скоро сюда придет газ и это даст дополнительный стимул для развития экономики. И моя родина будет развиваться так же в ногу со временем, как сейчас развивается Курганская область», — сообщил Муратов в посте. Сенатор выразил благодарность своей малой родине и землякам за то, что ему удалось достичь в жизни. Он добавил, что помнит всех своих учителей Лебяжьевской средней школы №1, которых называет по имени и отчеству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием Лебяжьевского округа. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Поздравлял земляков со 100-летним юбилеем Лебяжьевского округа и 130-летием рабочего поселка Лебяжье. Поселок преображается, становится красивее и комфортнее. Скоро сюда придет газ и это даст дополнительный стимул для развития экономики. И моя родина будет развиваться так же в ногу со временем, как сейчас развивается Курганская область», — сообщил Муратов в посте. Сенатор выразил благодарность своей малой родине и землякам за то, что ему удалось достичь в жизни. Он добавил, что помнит всех своих учителей Лебяжьевской средней школы №1, которых называет по имени и отчеству.