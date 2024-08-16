16 августа 2024

Сенатор РФ поздравил курганский округ со 100-летием

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
Муратов поблагодарил земляков за труд на благо региона Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием Лебяжьевского округа. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Поздравлял земляков со 100-летним юбилеем Лебяжьевского округа и 130-летием рабочего поселка Лебяжье. Поселок преображается, становится красивее и комфортнее. Скоро сюда придет газ и это даст дополнительный стимул для развития экономики. И моя родина будет развиваться так же в ногу со временем, как сейчас развивается Курганская область», — сообщил Муратов в посте.

Сенатор выразил благодарность своей малой родине и землякам за то, что ему удалось достичь в жизни. Он добавил, что помнит всех своих учителей Лебяжьевской средней школы №1, которых называет по имени и отчеству.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил своих земляков со 100-летием Лебяжьевского округа. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Поздравлял земляков со 100-летним юбилеем Лебяжьевского округа и 130-летием рабочего поселка Лебяжье. Поселок преображается, становится красивее и комфортнее. Скоро сюда придет газ и это даст дополнительный стимул для развития экономики. И моя родина будет развиваться так же в ногу со временем, как сейчас развивается Курганская область», — сообщил Муратов в посте. Сенатор выразил благодарность своей малой родине и землякам за то, что ему удалось достичь в жизни. Он добавил, что помнит всех своих учителей Лебяжьевской средней школы №1, которых называет по имени и отчеству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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