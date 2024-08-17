Украина готовится к нападению на Курскую АЭС: главное об СВО к 17 августа

Украина готовится к нападению на Курскую АЭС

17 августа 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

ВСУ начали готовится к атаке на Курскую АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Владимир Гердо/ТАСС ВСУ готовит ядерные провокации: атаку на Курскую и Запорожскую АЭС. Минобороны обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной этих провокаций. Потери ВСУ в Курской области, срыв их операций силами российской армии и другие новости с фронта СВО — в материале URA.RU. Подготовка к нападению на Курскую АЭС ВСУ начали готовится к атаке на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции. Ядерные провокации со стороны Украины Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. По его словам, такая провокация Киева может привести к ядерной катастрофе, которая повлияет на весь континент. Шеремет подчеркнул, что при отсутствии реакции, Запад станет соучастником преступления. Атака ВСУ на Запорожскую АЭС может привести к ядерной катастрофе для всего континента Фото: Сергей Венявский © URA.RU Новость по теме ВСУ сбросили снаряд около ЗАЭС: главное к этому часу Об ухудшении ситуации вокруг КАЭС и ЗАЭС заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Во время телефонного разговора с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, Лихачев пригласил его лично посетить станции для самостоятельной оценки ситуации. Глава МАГАТЭ заявил, что готов оценить ситуацию. Он согласился посетить КАЭС из-за ее близости к театру военных действий. Минобороны РФ заявило о серьезном отношении к возможной ядерной провокации ВСУ. В министерстве оценивают информацию об этой атаке со всей «надлежащей серьезностью». В МО отметили, что, осуществляя провокации на российские АЭС, Украина собирается обвинить РФ в «самообстреле» собственных станций. Это, якобы, даст стране основания для нанесения ударов по украинским АЭС. Также Россия примет жесткие ответные меры в случае реализации планов Киева по атаке на КАЭС. Так в МО РФ прокомментировали украинские провокации. «В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — рассказали в военном ведомстве. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Илон Маск прислал Кадырову Cybertruck, который отправится на СВО Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от американского предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Он испытал автомобиль, назвав его одним из лучших в мире. Кадыров заявил, что Cybertruck отправится на СВО для помощи военнослужащим. Глава Чечни поблагодарил Маска за вклад в победу России в конфликте и пригласил предпринимателя посетить Грозный для личной встречи. Присланный Кадырову Cybertruck отправится на СВО Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press Потери ВСУ в Курской области, срыв их наступлений и сдающиеся в плен украинские солдаты За время боев в Курской области Украина потеряла 3160 бойцов, 44 танка и 43 бронетранспортера, заявили в Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. ВС РФ сорвали атаки украинской армии у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. При этом на всех участках области военнослужащие Украины начали сдаваться в плен. По заявлению командира «Ахмата» Апти Алаудинова, его спецназ и смежные подразделения планомерно уничтожают противника. «Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Алаудинов. Военнослужащие Украины будут использовать мирных жителей как живой щит Украинские войска планируют использовать местных жителей Курской области как живой щит. ВСУ расставили мины, чтобы люди не могли эвакуироваться. Украинские военные заминировали поля и дороги во многих населенных пунктах на линии соприкосновения с ВС РФ, оставив коридоры для безопасного отвода войск. Атака Киева на Курскую область сорвала тайные переговоры о мире Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало запланированные секретные переговоры между делегациями Москвы и Киева в Катаре. На этих переговорах стороны должны были прийти к соглашению о прекращении конфликта. Кроме того, они должны были договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. «Непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России», — передает The Washington Post слова чиновников. При этом отмечается, что Москва не отменила переговоры, а перенесла их. Повторный удар по ТЦ «Галактика» в Донецке Четыре «натовских» снаряда упали в районе ТЦ «Галактика» в Донецке Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Два снаряда «натовского» калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, а также расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж. Об этом сообщает «Пятый канал». ВС РФ уничтожили британскую САУ под Северском Минобороны РФ заявило об уничтожении самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 производства Великобритании. Артиллеристы группировки «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по вскрытой позиции ВСУ в районе Северска (ДНР). Об этом сообщили в ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ готовит ядерные провокации: атаку на Курскую и Запорожскую АЭС. Минобороны обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной этих провокаций. Потери ВСУ в Курской области, срыв их операций силами российской армии и другие новости с фронта СВО — в материале URA.RU. ВСУ начали готовится к атаке на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. По его словам, такая провокация Киева может привести к ядерной катастрофе, которая повлияет на весь континент. Шеремет подчеркнул, что при отсутствии реакции, Запад станет соучастником преступления. Об ухудшении ситуации вокруг КАЭС и ЗАЭС заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Во время телефонного разговора с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, Лихачев пригласил его лично посетить станции для самостоятельной оценки ситуации. Глава МАГАТЭ заявил, что готов оценить ситуацию. Он согласился посетить КАЭС из-за ее близости к театру военных действий. Минобороны РФ заявило о серьезном отношении к возможной ядерной провокации ВСУ. В министерстве оценивают информацию об этой атаке со всей «надлежащей серьезностью». В МО отметили, что, осуществляя провокации на российские АЭС, Украина собирается обвинить РФ в «самообстреле» собственных станций. Это, якобы, даст стране основания для нанесения ударов по украинским АЭС. Также Россия примет жесткие ответные меры в случае реализации планов Киева по атаке на КАЭС. Так в МО РФ прокомментировали украинские провокации. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от американского предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Он испытал автомобиль, назвав его одним из лучших в мире. Кадыров заявил, что Cybertruck отправится на СВО для помощи военнослужащим. Глава Чечни поблагодарил Маска за вклад в победу России в конфликте и пригласил предпринимателя посетить Грозный для личной встречи. За время боев в Курской области Украина потеряла 3160 бойцов, 44 танка и 43 бронетранспортера, заявили в Минобороны РФ. Также ВСУ лишились 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. ВС РФ сорвали атаки украинской армии у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении. При этом на всех участках области военнослужащие Украины начали сдаваться в плен. По заявлению командира «Ахмата» Апти Алаудинова, его спецназ и смежные подразделения планомерно уничтожают противника. Украинские войска планируют использовать местных жителей Курской области как живой щит. ВСУ расставили мины, чтобы люди не могли эвакуироваться. Украинские военные заминировали поля и дороги во многих населенных пунктах на линии соприкосновения с ВС РФ, оставив коридоры для безопасного отвода войск. Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало запланированные секретные переговоры между делегациями Москвы и Киева в Катаре. На этих переговорах стороны должны были прийти к соглашению о прекращении конфликта. Кроме того, они должны были договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Два снаряда «натовского» калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, а также расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж. Об этом сообщает «Пятый канал». Минобороны РФ заявило об уничтожении самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 производства Великобритании. Артиллеристы группировки «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по вскрытой позиции ВСУ в районе Северска (ДНР). Об этом сообщили в ТАСС.