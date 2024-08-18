Тюменского перевозчика пересаживают на машину времени, чтобы возить курганцев

Курганские власти допустили ошибку в документе для перевозчика из Тюмени

19 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В конкурсе на перевозки выиграли два предпринимателя из десяти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прошел конкурс на право перевозки пассажиров, который выиграл Виктор Мунтян из Тюмени. Однако, чтобы уложиться в расписание маршрута №210 (Курган — Каширино), ему придется освоить путешествия во времени. Все из-за ошибки в документах. О том, почему конкурс для перевозчиков в очередной раз признан несостоявшимся разбирается корреспондент URA.RU. «Чтобы работать на маршруте №210, перевозчику придется использовать машину времени, поскольку расписанием этого маршрута, содержащимся в конкурсной документации, предусмотрено время прибытия рейсов на конечный остановочный пункт ранее времени отправления этих же рейсов с начального остановочного пункта», — указано в посте telegram-канала «Курганский транспорт».



Все из-за того, что по документам автобус должен прибыть на конечную остановку до того, как он отправится. Вероятно, это просто ошибка при составлении акта. По итогу, конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия конкуренции, и право на перевозки получат единственные участники. Всего победителей нашли на двух слотах: на №210, который занял перевозчик из Тюмени, и еще один — №264 (Курган — Пименовка), занятый Софьей Микушиной. Департамент экономического развития Курганской области ранее сообщал URA.RU, что открытый конкурс должен объявляться в строго определенные сроки, что исключает возможность его переноса. В этом году количество поданных заявок упало до шести, тогда как в прошлом году их было четырнадцать. Конкурс может быть признан несостоявшимся, если не будет подано ни одной заявки или все заявки будут отклонены. «В 2023 году из 14 поданных заявок пять были отклонены. В 2024 году три открытых конкурса уже прошли, два из которых признаны не состоявшимися, и только один привел к выдаче свидетельства. Сейчас процедуры конкурса продолжаются по трем маршрутам», — ответили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане столкнулись с трудностями в проведении открытых конкурсов для перевозчиков. Бизнесмены не получают свои лицензии на перевозки из-за нарушений, которые находят чиновники. При этом, отмечают источники, на межмуниципальных маршрутах во время конкурса некому работать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области прошел конкурс на право перевозки пассажиров, который выиграл Виктор Мунтян из Тюмени. Однако, чтобы уложиться в расписание маршрута №210 (Курган — Каширино), ему придется освоить путешествия во времени. Все из-за ошибки в документах. О том, почему конкурс для перевозчиков в очередной раз признан несостоявшимся разбирается корреспондент URA.RU. «Чтобы работать на маршруте №210, перевозчику придется использовать машину времени, поскольку расписанием этого маршрута, содержащимся в конкурсной документации, предусмотрено время прибытия рейсов на конечный остановочный пункт ранее времени отправления этих же рейсов с начального остановочного пункта», — указано в посте telegram-канала «Курганский транспорт». Все из-за того, что по документам автобус должен прибыть на конечную остановку до того, как он отправится. Вероятно, это просто ошибка при составлении акта. По итогу, конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия конкуренции, и право на перевозки получат единственные участники. Всего победителей нашли на двух слотах: на №210, который занял перевозчик из Тюмени, и еще один — №264 (Курган — Пименовка), занятый Софьей Микушиной. Департамент экономического развития Курганской области ранее сообщал URA.RU, что открытый конкурс должен объявляться в строго определенные сроки, что исключает возможность его переноса. В этом году количество поданных заявок упало до шести, тогда как в прошлом году их было четырнадцать. Конкурс может быть признан несостоявшимся, если не будет подано ни одной заявки или все заявки будут отклонены. «В 2023 году из 14 поданных заявок пять были отклонены. В 2024 году три открытых конкурса уже прошли, два из которых признаны не состоявшимися, и только один привел к выдаче свидетельства. Сейчас процедуры конкурса продолжаются по трем маршрутам», — ответили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане столкнулись с трудностями в проведении открытых конкурсов для перевозчиков. Бизнесмены не получают свои лицензии на перевозки из-за нарушений, которые находят чиновники. При этом, отмечают источники, на межмуниципальных маршрутах во время конкурса некому работать.