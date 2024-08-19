Врачи затянули лечение и вовремя не оформили инвалидность женщине в Магнитогорске

СК возбудил уголовное дело о халатности врачей в больнице Магнитогорска
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь обвинила врачей в халатности по отношению к ее матери, перенесшей инфекционное заболевание Фото:

В Магнитогорске Челябинской области врачи затянули лечение женщины, перенесшей тяжелое инфекционное заболевание. Также они долго не оформляли ей инвалидность. По этому факту возбуждено уголовное на медработников, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Жительница Магнитогорска сообщила об оказании ненадлежащей медицинской помощи ее матери, перенесшей тяжелое инфекционное заболевание, в одной из городских больниц города, а также о длительном не оформлении ей инвалидности. По данному факту в следственном управлении СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве.

Преступление было выявлено в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. На данный момент следователи собирают всю необходимую медицинскую документацию, уже допросили дочь пациентки. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

URA.RU был отправлен запрос в Минздрав по Челябинской области. Ответ на момент публикации не был получен.

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В Магнитогорске Челябинской области врачи затянули лечение женщины, перенесшей тяжелое инфекционное заболевание. Также они долго не оформляли ей инвалидность. По этому факту возбуждено уголовное на медработников, сообщили в пресс-службе СК России по региону. «Жительница Магнитогорска сообщила об оказании ненадлежащей медицинской помощи ее матери, перенесшей тяжелое инфекционное заболевание, в одной из городских больниц города, а также о длительном не оформлении ей инвалидности. По данному факту в следственном управлении СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве. Преступление было выявлено в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. На данный момент следователи собирают всю необходимую медицинскую документацию, уже допросили дочь пациентки. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. URA.RU был отправлен запрос в Минздрав по Челябинской области. Ответ на момент публикации не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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