За год в Тюмени из дома сбежали более 250 детей

Чаще всего в Тюмени из дома сбегают девочки (архивное фото)
В Тюмени в 2023 году из дома сбежали 256 детей, чаще всего это были девочки. Такая статистика приводится в отчете городских властей, имеющемся в распоряжении URA.RU.
«По итогам 2023 года в Тюмени 256 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома. Из них: девочки — 138, мальчики — 118. Основной возраст — 11-14 лет», — говорится в документе.
В нем же приводятся причины, по которым дети убегают из дома. Они таковы:
- конфликты в семье;
- проблемы с воспитанием;
- внутренние переживания ребенка;
- влияние социума;
- психические заболевания;
- отсутствие доверительных отношений с мачехами и отчимами;
- протест;
- манипуляции.
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