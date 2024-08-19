За год в Тюмени из дома сбежали более 250 детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего в Тюмени из дома сбегают девочки (архивное фото)
Чаще всего в Тюмени из дома сбегают девочки (архивное фото) Фото:

В Тюмени в 2023 году из дома сбежали 256 детей, чаще всего это были девочки. Такая статистика приводится в отчете городских властей, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«По итогам 2023 года в Тюмени 256 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома. Из них: девочки — 138, мальчики — 118. Основной возраст — 11-14 лет», — говорится в документе.

В нем же приводятся причины, по которым дети убегают из дома. Они таковы:

  • конфликты в семье;
  • проблемы с воспитанием;
  • внутренние переживания ребенка;
  • влияние социума;
  • психические заболевания;
  • отсутствие доверительных отношений с мачехами и отчимами;
  • протест;
  • манипуляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в 2023 году из дома сбежали 256 детей, чаще всего это были девочки. Такая статистика приводится в отчете городских властей, имеющемся в распоряжении URA.RU. «По итогам 2023 года в Тюмени 256 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома. Из них: девочки — 138, мальчики — 118. Основной возраст — 11-14 лет», — говорится в документе. В нем же приводятся причины, по которым дети убегают из дома. Они таковы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...