20 августа 2024

В Тюмени нашли труп женщины под окнами многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники скорой помощи боролись за жизнь пациентки
Сотрудники скорой помощи боролись за жизнь пациентки Фото:

В Тюмени под окнами дома на улице Широтной обнаружили труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 20 августа в 13:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:27. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали агентству в департаменте.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Признаков криминальной смерти нет.

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В Тюмени под окнами дома на улице Широтной обнаружили труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 20 августа в 13:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:27. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали агентству в департаменте. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Признаков криминальной смерти нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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