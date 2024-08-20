В Тюмени нашли труп женщины под окнами многоэтажки

Сотрудники скорой помощи боролись за жизнь пациентки
В Тюмени под окнами дома на улице Широтной обнаружили труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил 20 августа в 13:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:27. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали агентству в департаменте.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Признаков криминальной смерти нет.
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