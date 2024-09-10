Клан Шойгу потерпел поражение на выборах-2024

Ставленники вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола — протеже экс-министра обороны Сергея Шойгу — проиграли на выборах в Верховный Хурал республики Тыва. По данным областного избиркома, в заксобрание вошли только представители «Единой России» (80,2%), «Новых людей» (5,5%) и КПРФ (5,2%). Команда Кара-оола из пяти человек выдвигалась от «Справедливой России», которая не преодолела пятипроцентный барьер.
Как ранее сообщало агентство, экс-губернатор республики Кара-оол стремился сохранить влияние в парламенте, а значит и во всей республике, выставив на выборы своих кандидатов. В целом противостояние в регионе политолог Евгений Минченко трактовал как борьбу Сергея Шойгу за дополнительные плацдармы в случае потери федерального влияния. В Туве с Кара-оолом связывали выдвинувшихся бывшего вице-спикера заксобрания Ирину Бадыргы, экс-председателя комитета по бюджету Алдын-Кыс Конгар, секретаря реготделения СР Василия Оюна, помощника Кара-оола Аяса Сарыглара и Алдара Тамдына. Несмотря на политический опыт всех кандидатов, они проиграли своим конкурентам от «Единой России». Местные политологи объяснили причины поражения эсеров.
«Им (кандидатам Кара-оола) нужно было набирать и привести на выборы больше людей, чем власть может мобилизовать. Низкая явка в республике просадила всю оппозицию, в том числе и „Справедливую Россию“», — считает политтехнолог Константин Лукин. На выборы в Туве пришли 48% избирателей.
Эксперт Андрей Копытов намекнул, что главным сигналом для Кара-оола и Шойгу был визит в республику Владимира Путина. «Я думаю, что уже в новой ситуации народ сориентировался на всех уровнях. И на уровне политически активных граждан, и на уровне административного ресурса, и на уровне избирательных комиссий. Самым отчетливым сигналом о том, что времена были и они должны смениться, был визит президента. Путин ускорил завершение процессов, которые могли еще долго продолжаться. Попытки (клана Кара-оола) договориться или найти компромисс провалились», — комментирует Копытов.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что результат тувинских выборов ударяет по клану Шойгу. «Несомненно, можно говорить об ослаблении позиций Сергея Шойгу и победе губернатора Владислава Ховалыга над своим предшественником Кара-оолом в Туве. Произошел полный перехват административного ресурса. Однако я думаю, что Кара-оол не успокоится и будет искать способ взять реванш», — комментирует политолог.
Политтехнолог Лукин также прогнозирует, что итоги выборов обострят противостояние, которое может вылиться даже в уличные конфликты. «Ховалыг с кризисом справился и выиграл Кара-оола. Но после этого борьба будет обостряться путем вбросов, уличных волнений и других конфликтов», — предположит эксперт.
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