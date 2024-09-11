11 сентября 2024

В Тюмени почти за 9 миллионов продают священную кошку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка считает торг за эту кошку неумемстным
Тюменка считает торг за эту кошку неумемстным Фото:

В Тюмени продается якобы священная кошка по имени Майя. Ее — цена 8,9 миллиона рублей. Такое предложение появилось на сайте Avito.

«Священная кошка Майя… Цена 8,9 миллиона рублей», — написано в карточке товара.

Хозяйка животного считает, торг для такого предложения неуместен. Помимо покупки, возможен обмен на квартиру или дом. Какие священные качества имеет эта кошка — не уточняется.

Тюменка утверждает, что эта кошка священна
Тюменка утверждает, что эта кошка священна
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В Тюмени продается якобы священная кошка по имени Майя. Ее — цена 8,9 миллиона рублей. Такое предложение появилось на сайте Avito. «Священная кошка Майя… Цена 8,9 миллиона рублей», — написано в карточке товара. Хозяйка животного считает, торг для такого предложения неуместен. Помимо покупки, возможен обмен на квартиру или дом. Какие священные качества имеет эта кошка — не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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