В Тюмени почти за 9 миллионов продают священную кошку

Тюменка считает торг за эту кошку неумемстным
В Тюмени продается якобы священная кошка по имени Майя. Ее — цена 8,9 миллиона рублей. Такое предложение появилось на сайте Avito.
«Священная кошка Майя… Цена 8,9 миллиона рублей», — написано в карточке товара.
Хозяйка животного считает, торг для такого предложения неуместен. Помимо покупки, возможен обмен на квартиру или дом. Какие священные качества имеет эта кошка — не уточняется.
Тюменка утверждает, что эта кошка священна
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