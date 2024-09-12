Котяков заявил о рекордно низкой безработице в России

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, котяков антон
Антон Котяков заявил, что сейчас в России уровень безработицы достиг отметки 1992 года Фото:

В России число безработных составляет 1,9 миллиона человек, что стало рекордно низким показателем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда.

«Безработными в России на данный момент являются 1,9 млн человек», — пишет ТАСС со ссылкой на презентацию главы Минтруда. Котяков также напомнил, что уровень безработицы в России достиг рекордно низкой отметки в 2,4%, что является самым низким показателем с 1992 года.

В связи с этим перед центрами занятости стоят новые серьезные задачи. Котяков выразил мнение, что кадровый центр «Работа России» должен стать ключевым инструментом в решении этих вызовов.

«Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки», — отметил министр. Он подчеркнул важность формирования притока дефицитных кадров и эффективного управления рынком труда.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруда РФ предлагает увеличить МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей. В таком случае минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6%, пишет «Национальная служба новостей».

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В России число безработных составляет 1,9 миллиона человек, что стало рекордно низким показателем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда. «Безработными в России на данный момент являются 1,9 млн человек», — пишет ТАСС со ссылкой на презентацию главы Минтруда. Котяков также напомнил, что уровень безработицы в России достиг рекордно низкой отметки в 2,4%, что является самым низким показателем с 1992 года. В связи с этим перед центрами занятости стоят новые серьезные задачи. Котяков выразил мнение, что кадровый центр «Работа России» должен стать ключевым инструментом в решении этих вызовов. «Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки», — отметил министр. Он подчеркнул важность формирования притока дефицитных кадров и эффективного управления рынком труда. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруда РФ предлагает увеличить МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей. В таком случае минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6%, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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