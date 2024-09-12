Самолет, летевший из Тюмени, экстренно посадили в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Внеплановую посадку совершили из-за технической неполадки. Информация об этом появилась в Telegram.
«Экипаж самолета доложил о низком давлении во второй гидросистеме и принял решение уйти на запасной аэродром в Екатеринбург. Сигнал срочности не объявлял», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет благополучно приземлился в Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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