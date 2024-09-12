Самолет, летевший из Тюмени, экстренно посадили в Екатеринбурге

12 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Судно благополучно приземлилось в Кольцово (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Внеплановую посадку совершили из-за технической неполадки. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж самолета доложил о низком давлении во второй гидросистеме и принял решение уйти на запасной аэродром в Екатеринбург. Сигнал срочности не объявлял», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет благополучно приземлился в Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Внеплановую посадку совершили из-за технической неполадки. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж самолета доложил о низком давлении во второй гидросистеме и принял решение уйти на запасной аэродром в Екатеринбург. Сигнал срочности не объявлял», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет благополучно приземлился в Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.