11 сентября 2024

В тюменских кафе запретили продажу алкоголя по ночам

© Служба новостей «URA.RU»
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Исключением станет новогодняя ночь
Исключением станет новогодняя ночь Фото:

В Тюменской области в кафе и магазинах, которые расположены рядом с жилыми домами, запретили продавать алкоголь в ночное время. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы. 

«Предлагается ограничить время розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00. В пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 09:00. Исключение составляет период с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января», — указано в пояснительной записке.

Все депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Как ранее писало URA.RU, исключением стали рестораны.

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В Тюменской области в кафе и магазинах, которые расположены рядом с жилыми домами, запретили продавать алкоголь в ночное время. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы.  «Предлагается ограничить время розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00. В пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 09:00. Исключение составляет период с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января», — указано в пояснительной записке. Все депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Как ранее писало URA.RU, исключением стали рестораны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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