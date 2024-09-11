В тюменских кафе запретили продажу алкоголя по ночам

В Тюменской области в кафе и магазинах, которые расположены рядом с жилыми домами, запретили продавать алкоголь в ночное время. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы.
«Предлагается ограничить время розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00. В пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 09:00. Исключение составляет период с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января», — указано в пояснительной записке.
Все депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Как ранее писало URA.RU, исключением стали рестораны.
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