В ходе масштабного контрнаступления в Курской области российские солдаты освободили еще четыре населенных пункта. От украинских сил зачистили Краснооктябрьское, Апанасовку, а также Бяхово и Обуховку. Об этом сообщают «военкоры Русской весны».
«ВСУ выбиты из населенных пунктов Краснооктябрьское и Апанасовка. <…> Завершена зачистка Бяхово и Обуховки», — передают военкоры в своем telegram-канале. В боях против ВСУ активное участие принимают морпехи и десантники.
Еще 10 сентября журналисты писали, что ВС РФ начали контрнаступление на курском направлении. Отмечалось, что основные бои развернулись в Глушковском и Корнеевском районах региона. В ответ на это ВСУ пытались организовать очередной прорыв через границу в Курскую область, но безуспешно, писали военкоры.
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