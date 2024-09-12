РВ: десантники и морпехи зачистили от ВСУ еще четыре курских поселка

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В контрнаступлении в Курской области участвуют российские морпехи и десантники, передают военкоры Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В ходе масштабного контрнаступления в Курской области российские солдаты освободили еще четыре населенных пункта. От украинских сил зачистили Краснооктябрьское, Апанасовку, а также Бяхово и Обуховку. Об этом сообщают «военкоры Русской весны».

«ВСУ выбиты из населенных пунктов Краснооктябрьское и Апанасовка. <…> Завершена зачистка Бяхово и Обуховки», — передают военкоры в своем telegram-канале. В боях против ВСУ активное участие принимают морпехи и десантники.

Еще 10 сентября журналисты писали, что ВС РФ начали контрнаступление на курском направлении. Отмечалось, что основные бои развернулись в Глушковском и Корнеевском районах региона. В ответ на это ВСУ пытались организовать очередной прорыв через границу в Курскую область, но безуспешно, писали военкоры.

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В ходе масштабного контрнаступления в Курской области российские солдаты освободили еще четыре населенных пункта. От украинских сил зачистили Краснооктябрьское, Апанасовку, а также Бяхово и Обуховку. Об этом сообщают «военкоры Русской весны». «ВСУ выбиты из населенных пунктов Краснооктябрьское и Апанасовка. <…> Завершена зачистка Бяхово и Обуховки», — передают военкоры в своем telegram-канале. В боях против ВСУ активное участие принимают морпехи и десантники. Еще 10 сентября журналисты писали, что ВС РФ начали контрнаступление на курском направлении. Отмечалось, что основные бои развернулись в Глушковском и Корнеевском районах региона. В ответ на это ВСУ пытались организовать очередной прорыв через границу в Курскую область, но безуспешно, писали военкоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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