Армия и оружие РВ: десантники и морпехи зачистили от ВСУ еще четыре курских поселка 12 сентября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + В контрнаступлении в Курской области участвуют российские морпехи и десантники, передают военкоры Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе масштабного контрнаступления в Курской области российские солдаты освободили еще четыре населенных пункта. От украинских сил зачистили Краснооктябрьское, Апанасовку, а также Бяхово и Обуховку. Об этом сообщают «военкоры Русской весны». «ВСУ выбиты из населенных пунктов Краснооктябрьское и Апанасовка. <…> Завершена зачистка Бяхово и Обуховки», — передают военкоры в своем telegram-канале. В боях против ВСУ активное участие принимают морпехи и десантники. Еще 10 сентября журналисты писали, что ВС РФ начали контрнаступление на курском направлении. Отмечалось, что основные бои развернулись в Глушковском и Корнеевском районах региона. В ответ на это ВСУ пытались организовать очередной прорыв через границу в Курскую область, но безуспешно, писали военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ходе масштабного контрнаступления в Курской области российские солдаты освободили еще четыре населенных пункта. От украинских сил зачистили Краснооктябрьское, Апанасовку, а также Бяхово и Обуховку. Об этом сообщают «военкоры Русской весны». «ВСУ выбиты из населенных пунктов Краснооктябрьское и Апанасовка. <…> Завершена зачистка Бяхово и Обуховки», — передают военкоры в своем telegram-канале. В боях против ВСУ активное участие принимают морпехи и десантники. Еще 10 сентября журналисты писали, что ВС РФ начали контрнаступление на курском направлении. Отмечалось, что основные бои развернулись в Глушковском и Корнеевском районах региона. В ответ на это ВСУ пытались организовать очередной прорыв через границу в Курскую область, но безуспешно, писали военкоры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям