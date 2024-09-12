Mash: мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО

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Мужа Елены Блиновской Алексея Блиновского вывели из воинской части в наручниках и увели на допрос, сообщили в telegram-каналах
Мужа Елены Блиновской Алексея Блиновского вывели из воинской части в наручниках и увели на допрос, сообщили в telegram-каналах Фото:

Мужа интернет-блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении», — заявили в telegram-канале Mash. Там добавили, что Блиновского вывели из части в наручниках и доставили на допрос.

В канале отметили со ссылкой на сослуживцев Блиновского, что командование безрезультатно отстаивало его право на службу. Он служил под Красногоровкой, затем был отправлен под село Урожайное. В канале подчеркнули, что муж «королевы марафонов» поехал на СВО добровольцем после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег. 

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Мужа интернет-блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении», — заявили в telegram-канале Mash. Там добавили, что Блиновского вывели из части в наручниках и доставили на допрос. В канале отметили со ссылкой на сослуживцев Блиновского, что командование безрезультатно отстаивало его право на службу. Он служил под Красногоровкой, затем был отправлен под село Урожайное. В канале подчеркнули, что муж «королевы марафонов» поехал на СВО добровольцем после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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