Mash: мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО

Мужа интернет-блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении», — заявили в telegram-канале Mash. Там добавили, что Блиновского вывели из части в наручниках и доставили на допрос.
В канале отметили со ссылкой на сослуживцев Блиновского, что командование безрезультатно отстаивало его право на службу. Он служил под Красногоровкой, затем был отправлен под село Урожайное. В канале подчеркнули, что муж «королевы марафонов» поехал на СВО добровольцем после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег.
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