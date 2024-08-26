26 августа 2024

Губернатор Шумков передал десятки пожарных машин в округа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от пожарных машин главам районов. Курган
Курганским округам передали 20 новых пожарных машин Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в торжественной обстановке передал 20 новых пожарных машин главам муниципальных округов. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади Кургана.

«Губернатор Вадим Шумков передал 20 пожарных машин в муниципалитеты Курганской области. На вручении ключей присутствовали главы округов», — передает корреспондент URA.RU.

По словам главы региона, ранее были поставлены еще 10 машин муниципальным постам пожарной охраны. «В 2025 году закупаем еще 30 единиц пожарной техники. Их изготовит Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», — отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выдали 100 млн рублей на машины для особых заведений. Деньги пойдут на покупку 16 спецавтомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных.

Вручение ключей от пожарных машин главам районов. Курган
Глава региона Вадим Шумков передал ключи от новых пожарных машин главам округов
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин главам районов. Курган
Всего в муниципалитеты было передано 20 единиц техники
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин главам районов. Курган
В 2025 году планируется закупка еще 30 пожарных машин
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин главам районов. Курган
Вместе с губернатором на вручении ключей были его заместитель Станислав Новсков, а также представители Сбербанка и МЧС
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в торжественной обстановке передал 20 новых пожарных машин главам муниципальных округов. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади Кургана. «Губернатор Вадим Шумков передал 20 пожарных машин в муниципалитеты Курганской области. На вручении ключей присутствовали главы округов», — передает корреспондент URA.RU. По словам главы региона, ранее были поставлены еще 10 машин муниципальным постам пожарной охраны. «В 2025 году закупаем еще 30 единиц пожарной техники. Их изготовит Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выдали 100 млн рублей на машины для особых заведений. Деньги пойдут на покупку 16 спецавтомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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