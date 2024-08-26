Губернатор Курганской области Вадим Шумков в торжественной обстановке передал 20 новых пожарных машин главам муниципальных округов. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади Кургана.
«Губернатор Вадим Шумков передал 20 пожарных машин в муниципалитеты Курганской области. На вручении ключей присутствовали главы округов», — передает корреспондент URA.RU.
По словам главы региона, ранее были поставлены еще 10 машин муниципальным постам пожарной охраны. «В 2025 году закупаем еще 30 единиц пожарной техники. Их изготовит Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», — отметил Шумков.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти выдали 100 млн рублей на машины для особых заведений. Деньги пойдут на покупку 16 спецавтомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных.
Глава региона Вадим Шумков передал ключи от новых пожарных машин главам округов
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в торжественной обстановке передал 20 новых пожарных машин главам муниципальных округов. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади Кургана. «Губернатор Вадим Шумков передал 20 пожарных машин в муниципалитеты Курганской области. На вручении ключей присутствовали главы округов», — передает корреспондент URA.RU. По словам главы региона, ранее были поставлены еще 10 машин муниципальным постам пожарной охраны. «В 2025 году закупаем еще 30 единиц пожарной техники. Их изготовит Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выдали 100 млн рублей на машины для особых заведений. Деньги пойдут на покупку 16 спецавтомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных.