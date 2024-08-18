18 августа 2024

Шумков выдал 100 млн рублей на машины для особых заведений. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, шумков вадим, чесноков александр
Вадим Шумков анонсировал появление 16 новых спецмашин Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил выделение из регионального бюджета почти 100 миллионов рублей на покупку 16 специализированных автомобилей. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале.

«Приняли решение приобрести за счет регионального бюджета 16 специальных автомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных. На эти цели направим почти 100 млн рублей. Это будет сделано для удобства и персонала, и самих проживающих в учреждениях», — пишет Шумков в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Эти транспортные средства оснащены необходимыми приспособлениями. Машины предназначены для перевозки инвалидов и лежачих больных, проживающих в социальных учреждениях области.

Ранее URA.RU писало, что жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи.

Вадим Шумков показал, какие спецмашины закупят для курганских больных
Вадим Шумков показал, какие спецмашины закупят для курганских больных

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил выделение из регионального бюджета почти 100 миллионов рублей на покупку 16 специализированных автомобилей. Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале. «Приняли решение приобрести за счет регионального бюджета 16 специальных автомобилей с приспособлениями для инвалидов и лежачих больных. На эти цели направим почти 100 млн рублей. Это будет сделано для удобства и персонала, и самих проживающих в учреждениях», — пишет Шумков в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Эти транспортные средства оснащены необходимыми приспособлениями. Машины предназначены для перевозки инвалидов и лежачих больных, проживающих в социальных учреждениях области. Ранее URA.RU писало, что жительнице Кургана с заболеванием сердца пришлось ждать скорую помощь три часа, так как бригад мало, фельдшеров и водителей не хватает, автомобили стоят сломанные. Так объяснили ситуацию в едином диспетчерском центре службы скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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