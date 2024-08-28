В Германии призвали бойкотировать Францию до освобождения Дурова

Предприниматель Дотком призвал экономически бойкотировать Францию из-за Дурова
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Предприниматель Ким Дотком призвал бойкотировать Францию в поддержку Павла Дурова (на фото) Фото:
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Немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане. Его заявление прозвучало на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова.

«Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Франции 25 августа. Его обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений с использованием мессенджера Telegram. В числе них — пособничество терроризму и продажа наркотиков. Многие высказались в поддержку основателя Telegram. В частности, в Кремле пообещали оказать содействие. А, например, американский предприниматель Илон Маск иронично отметил, что с такими тенденциями в Европе следует ожидать массовые казни к 2030 году.

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Немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане. Его заявление прозвучало на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова. «Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию», — написал Дотком на своей странице в соцсети X. Павел Дуров был задержан в аэропорту Франции 25 августа. Его обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений с использованием мессенджера Telegram. В числе них — пособничество терроризму и продажа наркотиков. Многие высказались в поддержку основателя Telegram. В частности, в Кремле пообещали оказать содействие. А, например, американский предприниматель Илон Маск иронично отметил, что с такими тенденциями в Европе следует ожидать массовые казни к 2030 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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