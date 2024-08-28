В Германии призвали бойкотировать Францию до освобождения Дурова

Немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане. Его заявление прозвучало на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова.
«Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Франции 25 августа. Его обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений с использованием мессенджера Telegram. В числе них — пособничество терроризму и продажа наркотиков. Многие высказались в поддержку основателя Telegram. В частности, в Кремле пообещали оказать содействие. А, например, американский предприниматель Илон Маск иронично отметил, что с такими тенденциями в Европе следует ожидать массовые казни к 2030 году.
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