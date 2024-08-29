В ЯНАО на выходных будет бушевать порывистый ветер

Порывы ветра в ЯНАО будут достигать 20 метров в секунду
На территории ЯНАО 31 августа будет наблюдаться порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в социальных сетях окружного Управления МЧС.
«По данным ямальских синоптиков 31 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-20м/с», — написали в telegram-канале Главного управления МЧС России по ЯНАО.
Ранее редакция URA.RU сообщала, что в ЯНАО два дня — 29 и 30 августа — будут бушевать штормовой ветер и идти дожди. С порывами ветра до 15-18 метров в секунду.
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