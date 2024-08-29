29 августа 2024

В ЯНАО на выходных будет бушевать порывистый ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Порывы ветра в ЯНАО будут достигать 20 метров в секунду
Порывы ветра в ЯНАО будут достигать 20 метров в секунду Фото:

На территории ЯНАО 31 августа будет наблюдаться порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в социальных сетях окружного Управления МЧС.

«По данным ямальских синоптиков 31 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-20м/с», — написали в telegram-канале Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Ранее редакция URA.RU сообщала, что в ЯНАО два дня — 29 и 30 августа — будут бушевать штормовой ветер и идти дожди. С порывами ветра до 15-18 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории ЯНАО 31 августа будет наблюдаться порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в социальных сетях окружного Управления МЧС. «По данным ямальских синоптиков 31 августа на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-20м/с», — написали в telegram-канале Главного управления МЧС России по ЯНАО. Ранее редакция URA.RU сообщала, что в ЯНАО два дня — 29 и 30 августа — будут бушевать штормовой ветер и идти дожди. С порывами ветра до 15-18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...