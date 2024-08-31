ВСУ ударили по Белгороду, погибли 5 человек: карта СВО на Украине 31 августа

Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду ранены 46 человек, 5 погибли

31 августа 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

ВСУ 30 августа обстреляли Белгород, погибли пять человек, 37 раненных — в больнице (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия вечером 30 августа обстреляла Белгород с помощью РСЗО Vampire. В результате этого погибли пять человек. Еще 46 пострадали, 37 из них находятся в медицинских учреждениях. Также семеро из раненых — дети, состояние одного оценивается как тяжелое. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. ВСУ обстреляли Белгород Новость по теме ВСУ ударили по многоквартирному дому и детсаду в Белгороде: что известно о жертвах и разрушениях ВСУ провели обстрел Белгорода и области, применяя кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о 46 пострадавших, 37 из них находятся в больнице, включая семерых детей, состояние одного из которых является тяжелым. 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Украинская армия вечером 30 августа обстреляла Белгород с помощью РСЗО Vampire. В результате этого погибли пять человек. Еще 46 пострадали, 37 из них находятся в медицинских учреждениях. Также семеро из раненых — дети, состояние одного оценивается как тяжелое. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. ВСУ провели обстрел Белгорода и области, применяя кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о 46 пострадавших, 37 из них находятся в больнице, включая семерых детей, состояние одного из которых является тяжелым. Кроме того, Гладков заявил о пятерых погибших мирных жителей и двух взрослых, которые готовятся к госпитализации в Москве для получения необходимой медицинской помощи. Также в результате удара в Белгороде были повреждены два многоквартирных дома. В одном из них пострадали окна и кровля, в другом — остекления. Также повреждения получили два коммерческих и социальных объекта. Минобороны РФ доложило о результатах операций ударных беспилотников Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, входящего в группировку войск «Днепр». В результате этого были уничтожены четыре автомобиля типа «пикап» и боевая машина пехоты (БМП) ВС Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также артиллеристы группировки войск «Днепр» с использованием буксируемой гаубицы Д-20 калибра 152 мм нанесли удар по пункту управления дронов ВС Украины на херсонском направлении. Цель для удара была выявлена российской разведкой и располагалась в заброшенном здании на правом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ. Глава российской администрации Харьковской области, Виталий Ганчев сообщил о значительных боевых потерях ВС Украины в районе поселка Липцы. Он также отметил, что все попытки украинских войск провести контратаку на данном участке были успешно предотвращены. В районе населенного пункта Нижняя Сыроватка, находящемся в пяти километрах от города Сумы, был обнаружен крупный склад с боеприпасами и военным имуществом. В результате этого российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, использовав оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В районе населенного пункта Нижняя Сыроватка, находящемся в пяти километрах от города Сумы, был обнаружен крупный склад с боеприпасами и военным имуществом. Расчеты ударных FPV-дронов разведчиков из группировки войск «Южная» провели операцию по уничтожению пункта временной дислокации подразделений ВС Украины, который находился под Красногоровкой. После обнаружения цели была организована координированная операция с расчетами БПЛА, передает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рыжин в своем telegram-канале. На южнодонецком направлении зафиксировано усиление военных действий. ВС РФ осуществили атаку и продвинулись в направлении Курахово, пройдя через Максимильяновку, и достигли позиций недалеко от населенных пунктов Водяное и Павловка, передает telegram-канал «Рыбарь». На купянско-сватовском направлении российские военные продолжают активные атаки. Особое внимание уделяется району Синьковки, где, согласно информации telegram-канала «Рыбарь», начато наступление в направлении Петропавловки. Кроме того, ВС РФ расширили зону контроля в районе населенного пункта Песчаное. Замначальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, заявил о поражении батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на курском направлении. Он сообщил, что украинские войска пытались прорвать оборону на участке, который контролировался его подразделениями. Также группировка войск «Север» успешно уничтожила несколько целей ВСУ на расстоянии 15 километров от приграничного района Курской области. Среди пораженных объектов оказалась станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Минобороны. Командир ЧВК «Медведь» Виктор Ермолаев объявил о переводе своих подразделений из Буркина-Фасо (Африка) в Курскую область в ответ на нападение ВСУ на регион. Он подтвердил, что бойцы планируют вернуться в Африку после выполнения задач на родине. Изначально в Буркина-Фасо насчитывалось от 200 до 300 бойцов ЧВК «Медведь», однако в Россию вернется приблизительно 100 человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о нападении Украины на Курскую область, подчеркнув, что действия Киева соответствуют международному праву на самооборону, которое не ограничивается государственными границами. Он также уточнил, что НАТО не получало предварительных сведений о планах Украины в отношении Курской области и не участвовало в их разработке.