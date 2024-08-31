31 августа 2024

Первокурсники Курганского пограничного института приняли военную присягу

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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, новобранцы, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, военная кафедра, учебка, учебная часть
Курсанты присягнули на верность стране, законам и Конституции Фото:

Первокурсники Курганского пограничного института (КПИ) ФСБ России приняли военную присягу. С этим событием студентов поздравил первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

«Поздравил первокурсников КПИ с принятием присяги. В жизни ребят начинается новый значимый этап. Помню, как сам принимал присягу во время учебы в военном вузе, поэтому знаю, что предстоящие годы обучения будут для ребят непростыми. Главное помнить, что они на верном пути», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

В telegram-канале правительства Курганской области отметили, что курсанты присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. После принятия присяги на плацу состоялось построение. По окончании обучения курсанты получат дипломы о высшем и среднем образовании и будут служить на государственной границе.

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Первокурсники Курганского пограничного института (КПИ) ФСБ России приняли военную присягу. С этим событием студентов поздравил первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев. «Поздравил первокурсников КПИ с принятием присяги. В жизни ребят начинается новый значимый этап. Помню, как сам принимал присягу во время учебы в военном вузе, поэтому знаю, что предстоящие годы обучения будут для ребят непростыми. Главное помнить, что они на верном пути», — написал Алексеев в своем telegram-канале. В telegram-канале правительства Курганской области отметили, что курсанты присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. После принятия присяги на плацу состоялось построение. По окончании обучения курсанты получат дипломы о высшем и среднем образовании и будут служить на государственной границе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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