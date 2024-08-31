Первокурсники Курганского пограничного института приняли военную присягу

Первокурсники Курганского пограничного института (КПИ) ФСБ России приняли военную присягу. С этим событием студентов поздравил первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев.
«Поздравил первокурсников КПИ с принятием присяги. В жизни ребят начинается новый значимый этап. Помню, как сам принимал присягу во время учебы в военном вузе, поэтому знаю, что предстоящие годы обучения будут для ребят непростыми. Главное помнить, что они на верном пути», — написал Алексеев в своем telegram-канале.
В telegram-канале правительства Курганской области отметили, что курсанты присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. После принятия присяги на плацу состоялось построение. По окончании обучения курсанты получат дипломы о высшем и среднем образовании и будут служить на государственной границе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Первокурсники Курганского пограничного института (КПИ) ФСБ России приняли военную присягу. С этим событием студентов поздравил первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев. «Поздравил первокурсников КПИ с принятием присяги. В жизни ребят начинается новый значимый этап. Помню, как сам принимал присягу во время учебы в военном вузе, поэтому знаю, что предстоящие годы обучения будут для ребят непростыми. Главное помнить, что они на верном пути», — написал Алексеев в своем telegram-канале. В telegram-канале правительства Курганской области отметили, что курсанты присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. После принятия присяги на плацу состоялось построение. По окончании обучения курсанты получат дипломы о высшем и среднем образовании и будут служить на государственной границе.