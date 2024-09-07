В ГИБДД проводят проверку
В ЯНАО 8 сентября на трассе между Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский неизвестный водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.
«8 сентября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по автодороге Ноябрьск — мкр. Вынгапуровский, совершил наезд на пешехода 2000 года рождения, который двигался по проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД проводит проверку.
Пешеход доставлен в больницу
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