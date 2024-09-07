07 сентября 2024

В ЯНАО водитель сбил пешехода на трассе и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД проводят проверку
В ГИБДД проводят проверку Фото:

В ЯНАО 8 сентября на трассе между Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский неизвестный водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.

«8 сентября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по автодороге Ноябрьск — мкр. Вынгапуровский, совершил наезд на пешехода 2000 года рождения, который двигался по проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся», — сообщает ведомство в telegram-канале.

Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД проводит проверку.

Пешеход доставлен в больницу
Пешеход доставлен в больницу
Фото:

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В ЯНАО 8 сентября на трассе между Ноябрьском и микрорайоном Вынгапуровский неизвестный водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа. «8 сентября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по автодороге Ноябрьск — мкр. Вынгапуровский, совершил наезд на пешехода 2000 года рождения, который двигался по проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся», — сообщает ведомство в telegram-канале. Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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