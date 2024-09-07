07 сентября 2024

Курганцы стали мишенью подкупа и стояли в очередях: как прошли выборы. Видео

Курганцы отдали свои голоса на выборах губернатора и депутатов гордумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Курган
В Курганской области прошел единый избирательный день Фото:
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Выборы губернатора Курганской области — 2024

Скандал с вероятным подкупом избирателей в Кургане, вмешательство полиции и очереди из желающих проголосовать. В Курганской области завершился единый избирательный день. Жители области выбирали губернатора, в областном центре электорат делал выбор среди кандидатов в гордуму. Как прошел день выборов в регионе, вспоминает корреспондент URA.RU.

Ожидание открытия участков

Наиболее сознательные горожане и жители округов предпочли прийти на участки одними из первых. Некоторым даже пришлось ждать открытия, поскольку они пришли раньше восьми часов утра. Избиратели и члены комиссии прослушали гимн России, а затем приступили к работе на выборах.

Голосование VIP-персон

С самого утра соцсети курганcких VIP начали фиксировать голосование руководителей области и муниципалитетов. В Шадринске проголосовали мэр Антон Мокан и замгубернатора Константин Ермаков. В Кургане в очереди к членам комиссии постоял врип главы города Антон Науменко. В округах мэры приходили на голосование с супругами. Губернатор Вадим Шумков отдал свой голос в курганском Доме юношеского творчества и дал короткий комментарий, за что он голосовал на этих выборах.

Необычные избиратели

На выборах появились необычные избиратели. В Сафакулевском округе местная жительница пришла в национальном башкирском костюме. В Половинском округе 91-летняя пенсионерка стала одной из первых голосующих на станции Сумки. Раненый участник СВО сходил на выборы в Куртамышском округе. В Притоболье артисты в костюмах проголосовали, а затем дали концерт. Контингент СИЗО Кургана также отдал свои голоса в единый избирательный день. Самым старшим избирателем области стала 103-летняя Анна Фисенко из Белозерского округа.

Необычные избиратели Курганской области
Необычные избиратели Курганской области

Явка

На 18 часов на выборах проголосовали более 232 тысяч человек. Это составило более 36% избирателей. Эксперты ожидают, что итоговая явка составит не менее 40% и напоминают, что в 2019 году прошлые выборы губернатора собрали 42,06% избирателей.

Лидерами по явке в округах стали Белозерский, Варгашинский, Частоозерский и Альменевский муниципальные образования. Здесь проголосовали 56-60%. Наименьшая явка зафиксирована в городах Шадринске и Кургане.

Инциденты на выборах

Спустя несколько часов после открытия участков начали поступать сообщения о вероятных подкупах на выборах в гордуму Кургана. По сведениям источников, деньги предлагали за голос в пользу депутата одной из партий. Полиция задержала нарушителей в нескольких районах города. В избиркоме сообщили, что им известно о попытках нарушений, но в целом поводов для беспокойства нет. Общественники заявили, что задержано шесть человек и возбуждено уголовное дело.

Голосование проходило на 791 избирательном участке. Наблюдателями были более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. В Кургане и Шадринске работали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их устанавливали на 89 избирательных участках. Сейчас избирком ведет подсчет явки и голосов за кандидатов.

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Скандал с вероятным подкупом избирателей в Кургане, вмешательство полиции и очереди из желающих проголосовать. В Курганской области завершился единый избирательный день. Жители области выбирали губернатора, в областном центре электорат делал выбор среди кандидатов в гордуму. Как прошел день выборов в регионе, вспоминает корреспондент URA.RU. Наиболее сознательные горожане и жители округов предпочли прийти на участки одними из первых. Некоторым даже пришлось ждать открытия, поскольку они пришли раньше восьми часов утра. Избиратели и члены комиссии прослушали гимн России, а затем приступили к работе на выборах. С самого утра соцсети курганcких VIP начали фиксировать голосование руководителей области и муниципалитетов. В Шадринске проголосовали мэр Антон Мокан и замгубернатора Константин Ермаков. В Кургане в очереди к членам комиссии постоял врип главы города Антон Науменко. В округах мэры приходили на голосование с супругами. Губернатор Вадим Шумков отдал свой голос в курганском Доме юношеского творчества и дал короткий комментарий, за что он голосовал на этих выборах. На выборах появились необычные избиратели. В Сафакулевском округе местная жительница пришла в национальном башкирском костюме. В Половинском округе 91-летняя пенсионерка стала одной из первых голосующих на станции Сумки. Раненый участник СВО сходил на выборы в Куртамышском округе. В Притоболье артисты в костюмах проголосовали, а затем дали концерт. Контингент СИЗО Кургана также отдал свои голоса в единый избирательный день. Самым старшим избирателем области стала 103-летняя Анна Фисенко из Белозерского округа. На 18 часов на выборах проголосовали более 232 тысяч человек. Это составило более 36% избирателей. Эксперты ожидают, что итоговая явка составит не менее 40% и напоминают, что в 2019 году прошлые выборы губернатора собрали 42,06% избирателей. Лидерами по явке в округах стали Белозерский, Варгашинский, Частоозерский и Альменевский муниципальные образования. Здесь проголосовали 56-60%. Наименьшая явка зафиксирована в городах Шадринске и Кургане. Спустя несколько часов после открытия участков начали поступать сообщения о вероятных подкупах на выборах в гордуму Кургана. По сведениям источников, деньги предлагали за голос в пользу депутата одной из партий. Полиция задержала нарушителей в нескольких районах города. В избиркоме сообщили, что им известно о попытках нарушений, но в целом поводов для беспокойства нет. Общественники заявили, что задержано шесть человек и возбуждено уголовное дело. Голосование проходило на 791 избирательном участке. Наблюдателями были более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. В Кургане и Шадринске работали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их устанавливали на 89 избирательных участках. Сейчас избирком ведет подсчет явки и голосов за кандидатов.
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