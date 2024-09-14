Курганец, потерявший сим-карту, лишился денег

15 сентября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Мошенник взял на мужчину кредиты на 384 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Юргамышского округа Курганской области потерял сим-карту и лишился денег из-за мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Местный 61-летний житель рассказал, что в 2021 году у него была сим-карта, к которой был подключен аккаунт в одном из банков. Более двух лет назад он потерял ее и подключил новую, но не сообщил банковскому учреждению о том, что номер больше ему не принадлежит. Несколько месяцев назад потерпевшему стали поступать звонки из банка с сообщениями о том, что у него есть задолженности по кредитам. Мужчина не придал этому значения, но, получив зарплату, обнаружил, что ее на карте нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что по истечению времени сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку. Этот пользователь, используя банковское приложение, оформил не менее двух кредитов на общую сумму 384 529 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Юргамышского округа Курганской области потерял сим-карту и лишился денег из-за мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Местный 61-летний житель рассказал, что в 2021 году у него была сим-карта, к которой был подключен аккаунт в одном из банков. Более двух лет назад он потерял ее и подключил новую, но не сообщил банковскому учреждению о том, что номер больше ему не принадлежит. Несколько месяцев назад потерпевшему стали поступать звонки из банка с сообщениями о том, что у него есть задолженности по кредитам. Мужчина не придал этому значения, но, получив зарплату, обнаружил, что ее на карте нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что по истечению времени сим-карта потерпевшего была выдана другому человеку. Этот пользователь, используя банковское приложение, оформил не менее двух кредитов на общую сумму 384 529 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».