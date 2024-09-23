«Кто Пумбу потерял?»: по ночному Кургану праздно пробежал кабан. Видео

Бегущий по улицам Кургана кабан попал на видео
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Дикое животное было замечено в черте города
Дикое животное было замечено в черте города Фото:

Дикий кабан, замеченный на улицах в Кургане, стал объектом для шуток местных жителей. В основном юмор сводился к персонажам диснеевского мультфильма «Король лев». Животное на видео засняли очевидцы.

«Кабан в Кургане. Микрорайон Рябково», — пояснили подписчики telegram-канале «ЧП Курган». Горожане в шутку спрашивали — где Тимон и кто Пумбу потерял?

Это уже не первый случай, когда дикое животное забредает в черту города. Кабанов части видят возле курганских трасс. В местах миграции они представляют большую угрозу для водителей.

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Дикий кабан, замеченный на улицах в Кургане, стал объектом для шуток местных жителей. В основном юмор сводился к персонажам диснеевского мультфильма «Король лев». Животное на видео засняли очевидцы. «Кабан в Кургане. Микрорайон Рябково», — пояснили подписчики telegram-канале «ЧП Курган». Горожане в шутку спрашивали — где Тимон и кто Пумбу потерял? Это уже не первый случай, когда дикое животное забредает в черту города. Кабанов части видят возле курганских трасс. В местах миграции они представляют большую угрозу для водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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