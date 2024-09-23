Дикое животное было замечено в черте города
Дикий кабан, замеченный на улицах в Кургане, стал объектом для шуток местных жителей. В основном юмор сводился к персонажам диснеевского мультфильма «Король лев». Животное на видео засняли очевидцы.
«Кабан в Кургане. Микрорайон Рябково», — пояснили подписчики telegram-канале «ЧП Курган». Горожане в шутку спрашивали — где Тимон и кто Пумбу потерял?
Это уже не первый случай, когда дикое животное забредает в черту города. Кабанов части видят возле курганских трасс. В местах миграции они представляют большую угрозу для водителей.
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