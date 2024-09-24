В Тюмени в районе Комарово появятся новые дороги

24 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Дороги планируют завершить в ноябре 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в районе Комарово в новых жилых комплексах появятся дороги осенью 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Там пояснили, что работы не начинались раньше из-за строительства многоэтажек, во время которого грузовая техника могла разбить новые улицы. «Вопрос строительства автомобильных дорог по ул. Н. Глебова, ул. Б. Прудаева, ул. В. Малкова, расположенных в районе ЖК „Гранд Квартал“ и ЖК „Скандиа. Квартал в Комарово-Парк“, актуальный и уже обозначены сроки — ноябрь 2025 года. Ранее работы по строительству этих дорог не выполнялись, это нецелесообразно, так как еще не завершено строительство многоквартирных домов и грузовая техника может просто разбить дорожное полотно», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Новая трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Комарово в новых жилых комплексах появятся дороги осенью 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Там пояснили, что работы не начинались раньше из-за строительства многоэтажек, во время которого грузовая техника могла разбить новые улицы. «Вопрос строительства автомобильных дорог по ул. Н. Глебова, ул. Б. Прудаева, ул. В. Малкова, расположенных в районе ЖК „Гранд Квартал“ и ЖК „Скандиа. Квартал в Комарово-Парк“, актуальный и уже обозначены сроки — ноябрь 2025 года. Ранее работы по строительству этих дорог не выполнялись, это нецелесообразно, так как еще не завершено строительство многоквартирных домов и грузовая техника может просто разбить дорожное полотно», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Новая трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.