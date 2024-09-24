В Тюмени в районе Комарово появятся новые дороги

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Дороги планируют завершить в ноябре 2025 года Фото:

В Тюмени в районе Комарово в новых жилых комплексах появятся дороги осенью 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Там пояснили, что работы не начинались раньше из-за строительства многоэтажек, во время которого грузовая техника могла разбить новые улицы.

«Вопрос строительства автомобильных дорог по ул. Н. Глебова, ул. Б. Прудаева, ул. В. Малкова, расположенных в районе ЖК „Гранд Квартал“ и ЖК „Скандиа. Квартал в Комарово-Парк“, актуальный и уже обозначены сроки — ноябрь 2025 года. Ранее работы по строительству этих дорог не выполнялись, это нецелесообразно, так как еще не завершено строительство многоквартирных домов и грузовая техника может просто разбить дорожное полотно», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Новая трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.

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В Тюмени в районе Комарово в новых жилых комплексах появятся дороги осенью 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Там пояснили, что работы не начинались раньше из-за строительства многоэтажек, во время которого грузовая техника могла разбить новые улицы. «Вопрос строительства автомобильных дорог по ул. Н. Глебова, ул. Б. Прудаева, ул. В. Малкова, расположенных в районе ЖК „Гранд Квартал“ и ЖК „Скандиа. Квартал в Комарово-Парк“, актуальный и уже обозначены сроки — ноябрь 2025 года. Ранее работы по строительству этих дорог не выполнялись, это нецелесообразно, так как еще не завершено строительство многоквартирных домов и грузовая техника может просто разбить дорожное полотно», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Новая трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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