Тюменцы пробегут по взлетно-посадочной полосе аэропорта

В Тюмени 28 сентября состоится забег «Плехановские мили» по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово, в котором могут принять участие жители города. Информация об этом представлена на официальном сайте проекта «Стальной характер».
«„Плехановские мили“ — это уникальный забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово. Во время прохождения дистанции участники увидят выставку самых больших вертолетов, а после — праздничное воздушно-десантное шоу», — сообщается на сайте.
Горожанам предложены дистанции для разных возрастов:
- для самых маленьких от 7 до 10 лет: забег на 0,25 мили (463 метров);
- для подростков от 11 до 15 лет: забег на 0,5 мили (926 метров);
- для участников от 16 лет: забег на 1 милю (1 850 метров);
- для взрослых от 18 лет: забег на 3 мили (5 056 метров).
А также для всех желающих от 7 лет состоится забег на роликовых коньках на 1 милю (1850 метров). Всего для участников будет организовано пять трасс.
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