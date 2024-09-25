Тюменцы пробегут по взлетно-посадочной полосе аэропорта

В Тюмени пройдет первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово
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Забег пройдет 28 сентября в аэропорту Плеханово
Забег пройдет 28 сентября в аэропорту Плеханово Фото:

В Тюмени 28 сентября состоится забег «Плехановские мили» по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово, в котором могут принять участие жители города. Информация об этом представлена на официальном сайте проекта «Стальной характер».

«„Плехановские мили“ — это уникальный забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово. Во время прохождения дистанции участники увидят выставку самых больших вертолетов, а после — праздничное воздушно-десантное шоу», — сообщается на сайте.

Горожанам предложены дистанции для разных возрастов:

  • для самых маленьких от 7 до 10 лет: забег на 0,25 мили (463 метров);
  • для подростков от 11 до 15 лет: забег на 0,5 мили (926 метров);
  • для участников от 16 лет: забег на 1 милю (1 850 метров);
  • для взрослых от 18 лет: забег на 3 мили (5 056 метров).

А также для всех желающих от 7 лет состоится забег на роликовых коньках на 1 милю (1850 метров). Всего для участников будет организовано пять трасс.

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В Тюмени 28 сентября состоится забег «Плехановские мили» по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово, в котором могут принять участие жители города. Информация об этом представлена на официальном сайте проекта «Стальной характер». «„Плехановские мили“ — это уникальный забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово. Во время прохождения дистанции участники увидят выставку самых больших вертолетов, а после — праздничное воздушно-десантное шоу», — сообщается на сайте. Горожанам предложены дистанции для разных возрастов: А также для всех желающих от 7 лет состоится забег на роликовых коньках на 1 милю (1850 метров). Всего для участников будет организовано пять трасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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