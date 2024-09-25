В Тюмени эвакуировали здание университета

В здании Тюменского государственного университета прошла учебная эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Никакой опасности для студентов и персонала не было. Сигнал пожарной тревоги и эвакуация были учебными», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сообщения об эвакуации в корпусе ТГУ на Ленина 23 появились в социальных сетях и на страницах тюменских средств массовой информации. «В ТюмГУ проходит эвакуация. По предварительным данным, в корпусе университета на ул. Ленина, 23 сработала пожарная сигнализация», — сообщило в своем telegram-канале агентство «РБК Тюмень». В комментариях тюменцы предположили, что причиной сработки сигнализации стало курение в туалете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!