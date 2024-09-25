В Тюмени эвакуировали здание университета

В здании Тюменского государственного университета прошла учебная эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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В здании сработала пожарная сигнализация
В здании сработала пожарная сигнализация Фото:

В здании Тюменского государственного университета прошла учебная эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Никакой опасности для студентов и персонала не было. Сигнал пожарной тревоги и эвакуация были учебными», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сообщения об эвакуации в корпусе ТГУ на Ленина 23 появились в социальных сетях и на страницах тюменских средств массовой информации. «В ТюмГУ проходит эвакуация. По предварительным данным, в корпусе университета на ул. Ленина, 23 сработала пожарная сигнализация», — сообщило в своем telegram-канале агентство «РБК Тюмень». В комментариях тюменцы предположили, что причиной сработки сигнализации стало курение в туалете.

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В здании Тюменского государственного университета прошла учебная эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. «Никакой опасности для студентов и персонала не было. Сигнал пожарной тревоги и эвакуация были учебными», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сообщения об эвакуации в корпусе ТГУ на Ленина 23 появились в социальных сетях и на страницах тюменских средств массовой информации. «В ТюмГУ проходит эвакуация. По предварительным данным, в корпусе университета на ул. Ленина, 23 сработала пожарная сигнализация», — сообщило в своем telegram-канале агентство «РБК Тюмень». В комментариях тюменцы предположили, что причиной сработки сигнализации стало курение в туалете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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