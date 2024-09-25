25 сентября 2024

Курганские теплоэнергетики рассказали об испытаниях для запуска отопления. Видео

Для запуска тепла в Кургане объявили новые испытания теплосетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские энергетики объявили новые испытания для запуска тепла Фото:
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Отопительный сезон в Кургане 2024-2025

Курганские теплоэнергетики объявили об испытаниях, которые будут проводиться для успешного запуска тепла в дома города. Об этом сообщил генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев в видео, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии.

«Запуск тепла — это достаточно трудоемкий процесс. Для этого нашим сотрудникам нужно получить и настроить оборудование 161 теплового пункта. Также нужно проверить прохождение и достижение параметров в более, чем 500 километров тепловых сетей», — рассказал Прибылев.

Ранее URA.RU писало, что с 1 октября в Кургане стартует отопительный осенне-зимний период. В первую очередь начнется подача тепла в объекты первой категории, включая учебные и медицинские учреждения. График согласован с администрацией города. В первые четыре дня будут подавать тепло на соцобъекты.

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Курганские теплоэнергетики объявили об испытаниях, которые будут проводиться для успешного запуска тепла в дома города. Об этом сообщил генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев в видео, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. «Запуск тепла — это достаточно трудоемкий процесс. Для этого нашим сотрудникам нужно получить и настроить оборудование 161 теплового пункта. Также нужно проверить прохождение и достижение параметров в более, чем 500 километров тепловых сетей», — рассказал Прибылев. Ранее URA.RU писало, что с 1 октября в Кургане стартует отопительный осенне-зимний период. В первую очередь начнется подача тепла в объекты первой категории, включая учебные и медицинские учреждения. График согласован с администрацией города. В первые четыре дня будут подавать тепло на соцобъекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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