Общество ЖКХ и Городская среда Курганские теплоэнергетики рассказали об испытаниях для запуска отопления. Видео Для запуска тепла в Кургане объявили новые испытания теплосетей 26 сентября 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Курганские энергетики объявили новые испытания для запуска тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Отопительный сезон в Кургане 2024-2025 Курганские теплоэнергетики объявили об испытаниях, которые будут проводиться для успешного запуска тепла в дома города. Об этом сообщил генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев в видео, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. «Запуск тепла — это достаточно трудоемкий процесс. Для этого нашим сотрудникам нужно получить и настроить оборудование 161 теплового пункта. Также нужно проверить прохождение и достижение параметров в более, чем 500 километров тепловых сетей», — рассказал Прибылев. Ранее URA.RU писало, что с 1 октября в Кургане стартует отопительный осенне-зимний период. В первую очередь начнется подача тепла в объекты первой категории, включая учебные и медицинские учреждения. График согласован с администрацией города. В первые четыре дня будут подавать тепло на соцобъекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганские теплоэнергетики объявили об испытаниях, которые будут проводиться для успешного запуска тепла в дома города. Об этом сообщил генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев в видео, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. «Запуск тепла — это достаточно трудоемкий процесс. Для этого нашим сотрудникам нужно получить и настроить оборудование 161 теплового пункта. Также нужно проверить прохождение и достижение параметров в более, чем 500 километров тепловых сетей», — рассказал Прибылев. Ранее URA.RU писало, что с 1 октября в Кургане стартует отопительный осенне-зимний период. В первую очередь начнется подача тепла в объекты первой категории, включая учебные и медицинские учреждения. График согласован с администрацией города. В первые четыре дня будут подавать тепло на соцобъекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям