В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в автобусах

Правительство Тюменской области повысило предельные тарифы на проезд в автобусах по пригородным и междугородним маршрутам, а также стоимость льготных проездных для студентов и школьников. Соответствующее постановление размещено на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении на 2025 и 2026 годы. Изменения вступают в силу 1 января 2025 года», — говорится в документе.
В частности, если в 2024-м году один километр пути в автобусах с мягкими откидными сидениями максимально стоил 3,85 рубля, то в 2025-м предельный тариф поднимется до четырех рублей, а в 2026-м — до 4,16 рублей.
Вырастет и цена льготных проездных. Студенты будут отдавать за них от 618 до 1 614 рублей в месяц в 2025 году, и от 643 до 1 679 рублей в 2026-м. В текущем году цена составляет от 594 до 1 552 рублей, в зависимости от километража. Проездные для школьников также подорожают — с действующих 79 рублей до 82-х и 85-ти в следующие два года.
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