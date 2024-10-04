В Тюмени открывается новая рюмочная с «сибирской кухней»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальное открытие бара-рюмочной состоится 7 октября
Официальное открытие бара-рюмочной состоится 7 октября Фото:

В центре Тюмени 7 октября откроется бар-рюмочная с сибирскими закусками и настойками. Об этом URA.RU рассказал совладелец заведения.

«7 октября состоится официальное открытие бара-рюмочной. Основной уклон нашего заведения — это сибирская кухня. И практически каждое блюдо или настойка с нашим сибирским колоритом, простое и понятное для каждого посетителя» — поделился Николай Бабинцев совладелец заведения.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени открывается рюмочная с «новой русской кухней». Это заведение сочетает в себе русскую кухню, но с французским подходом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Тюмени 7 октября откроется бар-рюмочная с сибирскими закусками и настойками. Об этом URA.RU рассказал совладелец заведения. «7 октября состоится официальное открытие бара-рюмочной. Основной уклон нашего заведения — это сибирская кухня. И практически каждое блюдо или настойка с нашим сибирским колоритом, простое и понятное для каждого посетителя» — поделился Николай Бабинцев совладелец заведения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени открывается рюмочная с «новой русской кухней». Это заведение сочетает в себе русскую кухню, но с французским подходом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...