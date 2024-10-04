В Тюмени открывается новая рюмочная с «сибирской кухней»

Официальное открытие бара-рюмочной состоится 7 октября
В центре Тюмени 7 октября откроется бар-рюмочная с сибирскими закусками и настойками. Об этом URA.RU рассказал совладелец заведения.
«7 октября состоится официальное открытие бара-рюмочной. Основной уклон нашего заведения — это сибирская кухня. И практически каждое блюдо или настойка с нашим сибирским колоритом, простое и понятное для каждого посетителя» — поделился Николай Бабинцев совладелец заведения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени открывается рюмочная с «новой русской кухней». Это заведение сочетает в себе русскую кухню, но с французским подходом.
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