05 октября 2024

В центре Кургана произошло ДТП, пассажирка получила травмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир автомобиля получила травмы (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы.

«На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация.

В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы.

ДТП произошло рядом с ТЦ «Дом Быта»
ДТП произошло рядом с ТЦ «Дом Быта»

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В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы. «На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация. В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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