В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы.
«На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация.
В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы.
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В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы. «На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация. В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы.