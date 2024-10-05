В центре Кургана произошло ДТП, пассажирка получила травмы. Фото

06 октября 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Пассажир автомобиля получила травмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы. «На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация. В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы. ДТП произошло рядом с ТЦ «Дом Быта» «Типичный Курган», telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге у торгового центра «Дом Быта» произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе УМВД России по Кургану URA.RU рассказали, что пассажирка одного из автомобилей получила травмы. «На перекрестке улиц Коли Мяготина и Зорге произошла авария. Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry», — сообщили в telegram-канале «Типичный Курган». На фотографии видно, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС и реанимация. В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, ехал по улице Коли Мяготина со стороны улицы 1 Мая. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Camry под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП машины получили повреждения. Пассажирка автомобиля Lada получила травмы.