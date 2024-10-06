06 октября 2024
05 октября 2024

Ямальскую волейболистку внесли в список опасных для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Артюхина попала в список "Миротворца"
Ирина Артюхина попала в список "Миротворца" Фото:

Волейболистка из ЯНАО Ирина Артюхина попала в базу украинского сайта, который публикует личные данные людей, считающихся угрозой для Украины. Об этом URA.RU стало известно из сообщения на сайте «Миротворец». 

По мнению сайта, Ирина Артюхина участвовала в пропагандистских мероприятиях против Украины, а также выражает пророссийскую позицию по отношению к специальной военной операции. Запись на сайте появилась после ее участия в Кубке губернатора Ямала, который состоялся в Новом Уренгое с 10 по 15 сентября 2024 года, в котором соревновались юношеские команды из Крыма и Донбасса.

Ирина начала свою спортивную карьеру в возрасте семи лет и изначально играла на позиции связующего, позже стала нападающей. Ранее URA.RU сообщило, что директора волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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Волейболистка из ЯНАО Ирина Артюхина попала в базу украинского сайта, который публикует личные данные людей, считающихся угрозой для Украины. Об этом URA.RU стало известно из сообщения на сайте «Миротворец».  По мнению сайта, Ирина Артюхина участвовала в пропагандистских мероприятиях против Украины, а также выражает пророссийскую позицию по отношению к специальной военной операции. Запись на сайте появилась после ее участия в Кубке губернатора Ямала, который состоялся в Новом Уренгое с 10 по 15 сентября 2024 года, в котором соревновались юношеские команды из Крыма и Донбасса. Ирина начала свою спортивную карьеру в возрасте семи лет и изначально играла на позиции связующего, позже стала нападающей. Ранее URA.RU сообщило, что директора волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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