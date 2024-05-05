05 мая 2024
04 мая 2024

Директор спортклуба из ЯНАО попал на украинский сайт «Миротворец»

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Директор волейбольного клуба «Факел» попал на украинский сайт «Миротворец» Фото:

Директора волейбольного клуба «Факел» Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Информация с данными спортивного директора размещена на сайте, сообщают журналисты.

«Будучи президентом федерации волейбола ЯНАО, он разместил публикацию про сбор волейболистов с реквизитами одного из подразделений российской армии на Украине», — сообщает издание МК «Ямал». Украинская сторона обвиняет его в финансировании подразделений Российской армии.

Капранов был назначен на должность директора клуба «Факел» в 2015 году. Волейбольный клуб базируется в Новом Уренгое.

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Директора волейбольного клуба «Факел» Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Информация с данными спортивного директора размещена на сайте, сообщают журналисты. «Будучи президентом федерации волейбола ЯНАО, он разместил публикацию про сбор волейболистов с реквизитами одного из подразделений российской армии на Украине», — сообщает издание МК «Ямал». Украинская сторона обвиняет его в финансировании подразделений Российской армии. Капранов был назначен на должность директора клуба «Факел» в 2015 году. Волейбольный клуб базируется в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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