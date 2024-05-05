Директор спортклуба из ЯНАО попал на украинский сайт «Миротворец»

06 мая 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Директор волейбольного клуба «Факел» попал на украинский сайт «Миротворец» Фото: Анна Майорова © URA.RU Директора волейбольного клуба «Факел» Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Информация с данными спортивного директора размещена на сайте, сообщают журналисты. «Будучи президентом федерации волейбола ЯНАО, он разместил публикацию про сбор волейболистов с реквизитами одного из подразделений российской армии на Украине», — сообщает издание МК «Ямал». Украинская сторона обвиняет его в финансировании подразделений Российской армии. Капранов был назначен на должность директора клуба «Факел» в 2015 году. Волейбольный клуб базируется в Новом Уренгое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора волейбольного клуба «Факел» Николая Капранова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Информация с данными спортивного директора размещена на сайте, сообщают журналисты. «Будучи президентом федерации волейбола ЯНАО, он разместил публикацию про сбор волейболистов с реквизитами одного из подразделений российской армии на Украине», — сообщает издание МК «Ямал». Украинская сторона обвиняет его в финансировании подразделений Российской армии. Капранов был назначен на должность директора клуба «Факел» в 2015 году. Волейбольный клуб базируется в Новом Уренгое.