08 октября 2024

В Тюменской области признаны недействительными более 100 деклараций на зерно

© Служба новостей «URA.RU»
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Документы на зерно оформлены с нарушениями
Документы на зерно оформлены с нарушениями Фото:

В Тюменской области с начала года выявлено 106 случаев оформления деклараций на зерно с нарушениями. В областном Управлении Россельхознадзора сообщается, что за год этот показатель вырос почти в два раза.

«За 9 месяцев 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна выявлено 106 случаев недостоверного декларирования зерна. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщается на сайте ведомства.

Все декларации были признаны недействительны. Среди основных нарушений в оформлении документов: принятие деклараций на основании нескольких протоколов испытаний с разными данными, отсутствие номеров аттестатов аккредитации испытательных лабораторий, отсутствие исследования на зараженность вредителями, а также не проведены исследования на действующие вещества примененных пестицидов.

Тюменский племенной завод «Юбилейный» ранее стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн, также пять тысяч тонн пшеницы.

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В Тюменской области с начала года выявлено 106 случаев оформления деклараций на зерно с нарушениями. В областном Управлении Россельхознадзора сообщается, что за год этот показатель вырос почти в два раза. «За 9 месяцев 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна выявлено 106 случаев недостоверного декларирования зерна. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщается на сайте ведомства. Все декларации были признаны недействительны. Среди основных нарушений в оформлении документов: принятие деклараций на основании нескольких протоколов испытаний с разными данными, отсутствие номеров аттестатов аккредитации испытательных лабораторий, отсутствие исследования на зараженность вредителями, а также не проведены исследования на действующие вещества примененных пестицидов. Тюменский племенной завод «Юбилейный» ранее стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн, также пять тысяч тонн пшеницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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