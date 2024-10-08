В Тюменской области признаны недействительными более 100 деклараций на зерно

В Тюменской области с начала года выявлено 106 случаев оформления деклараций на зерно с нарушениями. В областном Управлении Россельхознадзора сообщается, что за год этот показатель вырос почти в два раза.
«За 9 месяцев 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна выявлено 106 случаев недостоверного декларирования зерна. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщается на сайте ведомства.
Все декларации были признаны недействительны. Среди основных нарушений в оформлении документов: принятие деклараций на основании нескольких протоколов испытаний с разными данными, отсутствие номеров аттестатов аккредитации испытательных лабораторий, отсутствие исследования на зараженность вредителями, а также не проведены исследования на действующие вещества примененных пестицидов.
Тюменский племенной завод «Юбилейный» ранее стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн, также пять тысяч тонн пшеницы.
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