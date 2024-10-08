Где менять резину в Тюмени: подборка шиномонтажек к первому снегопаду

Цены на шиномонтаж в Тюмени начинаются от 1 000 рублей
В Тюмени 10 октября ожидается первый снежный день, и кто-то из горожан уже начал записываться на смену летней резины. Где можно «переобуть» автомобиль в зиму и сколько это стоит — в подборке URA.RU.
Стоимость замены шин варьируется от тысячи рублей. Самый бюджетный вариант — в шиномонтажном сервисе Trio Servise 72. Цена, по словам мастеров, зависит от радиуса колес и марки автомобиля.
Подробный список названий с ценами:
- «Радиус»: от 1 620 рублей;
- Maxauto: от 1 400 рублей;
- «М-сервис»: от 1 500 рублей;
- «Регион»: от 1 500 рублей;
- «Шиномарт»: от 1 400 рублей;
- «Колеса даром»: от 1 780 рублей;
- «Детали машин»: от 1 200 рублей;
- «Шинтоп»: от 2 000 рублей;
- «Полюс — Сервис»: от 1 056 рублей;
- «Римэкс»: от 2 300 рублей;
- Trio Servise 72: от 1 000 рублей.
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