08 октября 2024

Где менять резину в Тюмени: подборка шиномонтажек к первому снегопаду

Тюменцы начали менять зимнюю резину
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на шиномонтаж в Тюмени начинаются от 1 000 рублей
Цены на шиномонтаж в Тюмени начинаются от 1 000 рублей Фото:

В Тюмени 10 октября ожидается первый снежный день, и кто-то из горожан уже начал записываться на смену летней резины. Где можно «переобуть» автомобиль в зиму и сколько это стоит — в подборке URA.RU.

Стоимость замены шин варьируется от тысячи рублей. Самый бюджетный вариант — в шиномонтажном сервисе Trio Servise 72. Цена, по словам мастеров, зависит от радиуса колес и марки автомобиля.

Подробный список названий с ценами:

  • «Радиус»: от 1 620 рублей;
  •  Maxauto: от 1 400 рублей;
  • «М-сервис»: от 1 500 рублей;
  • «Регион»: от 1 500 рублей;
  • «Шиномарт»: от 1 400 рублей;
  • «Колеса даром»: от 1 780 рублей;
  • «Детали машин»: от 1 200 рублей;
  • «Шинтоп»: от 2 000 рублей;
  • «Полюс — Сервис»: от 1 056 рублей;
  • «Римэкс»: от 2 300 рублей;
  • Trio Servise 72: от 1 000 рублей.

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В Тюмени 10 октября ожидается первый снежный день, и кто-то из горожан уже начал записываться на смену летней резины. Где можно «переобуть» автомобиль в зиму и сколько это стоит — в подборке URA.RU. Стоимость замены шин варьируется от тысячи рублей. Самый бюджетный вариант — в шиномонтажном сервисе Trio Servise 72. Цена, по словам мастеров, зависит от радиуса колес и марки автомобиля. Подробный список названий с ценами:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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