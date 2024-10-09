Инициатор изменений транспортной реформы в Кургане перечислил маршруты, которые нужно удлинить

Курганец предлагает удлинить десятки автобусных маршрутов

09 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Кургане добраться до отдаленных районов города бывает непросто Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Кургана Константин Маковеев, который решил доработать транспортную реформу и придумал новые схемы движения автобусов, поделился с корреспондентом URA.RU, чем руководствовался. Всего молодой человек пытается усовершенствовать 66 городских маршрутов. «У нашей семьи нет автомобиля, а поездки на автобусах в последнее время превратились в испытание. Я с трудом добирался на практику от Центрального стадиона до 2-й Часовой, до микрорайона Зайково: автобусы полные, ждать приходилось по 30-40 минут. В Левашово из центра вообще невозможно уехать. После 20:00 в сторону вокзала — тоже», — говорит Маковеев. Он отслеживал тему транспортной реформы в соцсетях, читал, что о ней думают горожане, собирал пожелания. «Некоторые маршруты упразднили, и я понял, что многим людям их не хватает, поэтому придумал альтернативные. Когда один маршрут очень короткий, а другой очень длинный, это тоже, на мой взгляд, неправильно. Поэтому постарался сделать так, чтобы у перевозчиков были примерно равные затраты на топливо», — добавляет юноша. Автор новой маршрутной сети предложил удлинить и проложить через центр маршруты №18/308 пос. Сиреневый — мкр-н Черехумово (отдельные рейсы до Н.Утятки), №64/19 кладбище Рябково — пос. Озерный, №90/20 ул. Достоевского — кладбище Рябково и другие. Маковеев предлагает удлинить маршруты и проложить их через центр Константин Маковеев Маршрут до поселка Озерного через вокзал Константин Маковеев Обновленную схему автобусного движения, о которой URA.RU писало ранее, оценил общественник Андрей Вагин. Однако Вагин посчитал, что длинные маршруты малоэффективны и для усовершенствования транспортной реформы, по его мнению, нужны бесплатные пересадки. Маковеев полагает, что бесплатные пересадки — идея может и хорошая, но реализовать ее в Кургане будет непросто (людям придется дожидаться автобуса при ограниченном времени, доказывать право на бесплатную пересадку и т. д.). Он считает, что длинные маршруты все-таки нужнее и эффективнее, чем короткие с пересадками. «Конечно, не все люди едут от конечной до конечной. Основной пассажиропоток на дальних маршрутах будет за счет тех, кто проезжает через центральную часть города или крупные предприятия. Но нельзя игнорировать интересы людей, которые живут в отдаленных районах», — считает Маковеев. В своей схеме движения автобусов он расписал остановки. Например, маршрут №309/43 «пос. Левашово — пос. Смолино», по мнению Константина Маковеева, должен двигаться следующим образом: пос. Левашово — ЗАО Курганстальмост — 1-й микрорайон — Медицинский колледж — Ледовый дворец — Поликлиника №1 — Школа №26 — 2-й микрорайон — 3-й микрорайон — КЦ Современник — 5-й микрорайон — 7-й микрорайон — Илизарова — Родькина — Плеханова — Комиссаров — Чкалова — Громовой — Школа №39 — Полярная — Гвардейская — Земнухова — Садовая — Школа №28 — Библиотека им. Толстого — Школа №9 — Зауралец — Некрасова — Библиотека им. Маяковского — Центральный рынок — Стадион Центральный — Бурова-Петрова — Сады-2 — Сады-3 — Церковь — пос. Смолино. Автор новой маршрутной схемы расписал все остановки по пути следования автобуса Константин Маковеев Транспортную реформу в Кургане продолжают бурно обсуждать. Ранее URA.RU сообщало о том, что в городе в ближайшем будущем выйдут на линии новые автобусы. Из бюджета области выделили увеличенную субсидию на приобретение перевозчиками транспортных средств — 105 034 967 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана Константин Маковеев, который решил доработать транспортную реформу и придумал новые схемы движения автобусов, поделился с корреспондентом URA.RU, чем руководствовался. Всего молодой человек пытается усовершенствовать 66 городских маршрутов. «У нашей семьи нет автомобиля, а поездки на автобусах в последнее время превратились в испытание. Я с трудом добирался на практику от Центрального стадиона до 2-й Часовой, до микрорайона Зайково: автобусы полные, ждать приходилось по 30-40 минут. В Левашово из центра вообще невозможно уехать. После 20:00 в сторону вокзала — тоже», — говорит Маковеев. Он отслеживал тему транспортной реформы в соцсетях, читал, что о ней думают горожане, собирал пожелания. «Некоторые маршруты упразднили, и я понял, что многим людям их не хватает, поэтому придумал альтернативные. Когда один маршрут очень короткий, а другой очень длинный, это тоже, на мой взгляд, неправильно. Поэтому постарался сделать так, чтобы у перевозчиков были примерно равные затраты на топливо», — добавляет юноша. Автор новой маршрутной сети предложил удлинить и проложить через центр маршруты №18/308 пос. Сиреневый — мкр-н Черехумово (отдельные рейсы до Н.Утятки), №64/19 кладбище Рябково — пос. Озерный, №90/20 ул. Достоевского — кладбище Рябково и другие. Обновленную схему автобусного движения, о которой URA.RU писало ранее, оценил общественник Андрей Вагин. Однако Вагин посчитал, что длинные маршруты малоэффективны и для усовершенствования транспортной реформы, по его мнению, нужны бесплатные пересадки. Маковеев полагает, что бесплатные пересадки — идея может и хорошая, но реализовать ее в Кургане будет непросто (людям придется дожидаться автобуса при ограниченном времени, доказывать право на бесплатную пересадку и т. д.). Он считает, что длинные маршруты все-таки нужнее и эффективнее, чем короткие с пересадками. «Конечно, не все люди едут от конечной до конечной. Основной пассажиропоток на дальних маршрутах будет за счет тех, кто проезжает через центральную часть города или крупные предприятия. Но нельзя игнорировать интересы людей, которые живут в отдаленных районах», — считает Маковеев. В своей схеме движения автобусов он расписал остановки. Например, маршрут №309/43 «пос. Левашово — пос. Смолино», по мнению Константина Маковеева, должен двигаться следующим образом: пос. Левашово — ЗАО Курганстальмост — 1-й микрорайон — Медицинский колледж — Ледовый дворец — Поликлиника №1 — Школа №26 — 2-й микрорайон — 3-й микрорайон — КЦ Современник — 5-й микрорайон — 7-й микрорайон — Илизарова — Родькина — Плеханова — Комиссаров — Чкалова — Громовой — Школа №39 — Полярная — Гвардейская — Земнухова — Садовая — Школа №28 — Библиотека им. Толстого — Школа №9 — Зауралец — Некрасова — Библиотека им. Маяковского — Центральный рынок — Стадион Центральный — Бурова-Петрова — Сады-2 — Сады-3 — Церковь — пос. Смолино. Транспортную реформу в Кургане продолжают бурно обсуждать. Ранее URA.RU сообщало о том, что в городе в ближайшем будущем выйдут на линии новые автобусы. Из бюджета области выделили увеличенную субсидию на приобретение перевозчиками транспортных средств — 105 034 967 рублей.