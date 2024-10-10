Глава Шадринска Мокан поручил дорожникам работать ночью из-за гололеда

10 октября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Глава Шадринска Мокан призвал горожан воздержаться от дальних поездок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан поручил дорожным службам усилить работу по борьбе с гололедом, включая ночные смены. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», предупредив жителей о резком изменении погодных условий и возможных опасностях на дорогах. «Синоптики обещают усиление ветра и сильные осадки. Дорожным службам поручено выйти в ночь, но только от нашей с вами ответственности и благоразумия зависит безопасность участников движения», — написал Мокан. В связи с падением температуры и образованием гололеда, глава города призвал автомобилистов и пешеходов к осторожности: переходить на зимнюю резину, снижать скорость у пешеходных переходов, сохранять дистанцию и воздерживаться от дальних поездок. Такие меры предосторожности помогут избежать ДТП и обеспечат личную безопасность граждан в условиях непредсказуемой погоды. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается резкое похолодание с дневной температурой до минус пяти градусов, сильным снегопадом и ветром, достигающим скорости до 20 метров в секунду. По прогнозу, региону предстоит столкнуться с метелями и значительным понижением температуры, особенно заметным ночью, когда ожидается до минус десяти градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан поручил дорожным службам усилить работу по борьбе с гололедом, включая ночные смены. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», предупредив жителей о резком изменении погодных условий и возможных опасностях на дорогах. «Синоптики обещают усиление ветра и сильные осадки. Дорожным службам поручено выйти в ночь, но только от нашей с вами ответственности и благоразумия зависит безопасность участников движения», — написал Мокан. В связи с падением температуры и образованием гололеда, глава города призвал автомобилистов и пешеходов к осторожности: переходить на зимнюю резину, снижать скорость у пешеходных переходов, сохранять дистанцию и воздерживаться от дальних поездок. Такие меры предосторожности помогут избежать ДТП и обеспечат личную безопасность граждан в условиях непредсказуемой погоды. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается резкое похолодание с дневной температурой до минус пяти градусов, сильным снегопадом и ветром, достигающим скорости до 20 метров в секунду. По прогнозу, региону предстоит столкнуться с метелями и значительным понижением температуры, особенно заметным ночью, когда ожидается до минус десяти градусов.