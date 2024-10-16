Первого губернатора ЯНАО попросили предотвратить международный скандал

Предприниматель из Тюмени считает, что терпит колоссальные убытки по вине застройщика из Турции — АК «YAMATA YATIRIM INSAAT TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI» («Ямата»). Чтобы не разжигать международный скандал бизнесмен обратился за помощью к юристам и экс-губернатору ЯНАО Юрию Неелову, который, по его мнению, имеет влияние в турецкой компании. Обращаясь к URA.RU он пояснил, что намерен добиваться возмещения упущенной выгоды.
«Изначально нам сказали: занимайтесь мигрантами, их оформляйте, занимайтесь отделом кадров, но сейчас будет оплата 300, 500 или 1000 долларов в месяц — у нас тогда было 15-16 сотрудников. Но когда у нас будет три-пять тысяч человек, оплата будет уже и 60 и 100 тысяч долларов ежемесячно. Мы фактически создали свою компанию внутри „Яматы“. А когда только приехало три тысячи человек они [„Ямата“] расторгли с нами контракт. Якобы работы, которые изначально предполагались сейчас будет выполнить тяжело», — рассказал URA.RU предприниматель, объясняя, что работников нанимали для строительства Газоперерабатывающего завода в Амурской области.
Затем, по словам бизнесмена, представители «Яматы», обещая возобновить сотрудничество в будущем, попросили перевести к ним нанятых ИП кадровиков, а трудоустроенных рабочих привлекли высокими зарплатами. Как пояснил агентству предприниматель, «Ямата» рассчиталась с ним только через 10 месяцев после расторжения договора. Затем он несколько лет ждал, что работу с ним продолжат, однако за это время сроки давности для обращения в суд истекли — сейчас он обратился за помощью к юристам и будет претендовать на оплату пени и упущенную выгоду.
Договор о сотрудничестве упоминаемого ИП с компанией «Ямата» и соглашение о его расторжении имеются в распоряжении редакции. Агентство направило компании редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Предприниматель также объяснил агентству, что в попытке решить проблему мирным путем через посредника обратился за помощью к первому губернатору Юрию Неелову. Как объяснил URA.RU бизнесмен, Неелов хорошо знаком с «Яматой» еще со времен ее активной деятельности на Ямале в нулевых.
«Юрий Неелов до сих пор имеет вес в „Ямате“, он бы мог помочь с разрешением всей этой ситуации. Я попросил передать ему просьбу о помощи Марину Барт, депутата гордумы Салехарда — они с ним близки. Барт обещала все ему рассказать», объяснил URA.RU бизнесмен, уточняя, что ответа так и не получил.
Получить оперативный комментарий от Марины Барт агентству не удалось. На сообщение корреспондента она не ответила.
Компания «Ямата» действовала на Ямале с 1995 года. В качестве генподрядчика она успела поработать на более чем 120 объектах региона, около половины из них — в Салехарде: жилые дома, здание мэрии, новое и старое здание окружного правительства, храм Петра и Павла (реставрация), здание Арбитражного суда ЯНАО, здание речного вокзала и др.
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